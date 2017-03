Solidaritätsaktion für inhaftierten Journalisten - Prominente und Freunde lesen für Deniz Yücel

16.03.17

Seit Mitte Februar ist der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in Istanbul inhaftiert. Mehrere Verlage haben am Mittwoch unter dem Motto "Beste Deniz wo gibt" eine Lesung organisiert, bei der Freunde und Kollegen Texte Yücels vortrugen. Von Anne Spohr



Rund 800 Besucher sind am Mittwochabend in den Festsaal Kreuzberg gekommen, um ihre Solidarität mit dem in Istanbul inhaftierten Journalisten Deniz Yücel zu bekunden, und ein Zeichen für Meinungs- und Pressefreiheit zu setzen. Einige wurden nicht mehr hineingelassen, weil der Saal voll war.

Die Stimmung im Festsaal Kreuzberg war gut, als der Publizist Michel Friedmann die Bühne betrat und aus Yücels Buch "Taksim ist überall" las. Es sei wichtig, sich zu solidarisieren, sagte Friedmann, nicht nur mit Deniz Yücel, sondern mit allen zu Unrecht in der Türkei inhaftierten Menschen: "Präsident Erdogan tritt die Menschenrechte mit Füßen. Menschen werden ins Gefängnis geworfen – Deniz, aber auch viele andere Journalisten, Künstler, Oppositionelle – nur weil sie nicht der Meinung von Präsident Erdogan sind."

Vorwurf der Volksverhetzung beruht auf einem Witz Yücels

Neben prominenten Unterstützern wie Autor Shahak Shapira, Musiker und Autor Sven Regner, oder Journalistin und Schriftstellerin Mely Kiyak, haben auch Freunde von Deniz Yücel Texte vorgetragen, darunter die Schauspielerin Pegah Ferydoni. Ein Zeichen senden, wollte ihm auch Yücels ehemalige taz-Kollegin und Freundin, die Kolumnistin Margarete Stokowski. Die Lesung sei natürlich ein symbolischer Akt, sagte Stokowski, aber er sei wichtig, um zu zeigen, dass es viele sind, die an ihn denken. Schauspieler Robert Stadlober und der selbst jüngst mit Präsident Erdogan in Konflikt geratete Satiriker Jan Böhmermann wurden per Video zugeschaltet. Zum großen Amüsement der Besucher tat Böhmermann auf der Leinwand zunächst so, als wisse er nicht, dass er schon auf Sendung sei und stellte Vermutungen über das Publikum im Festsaal Kreuzberg an, unter denen sich sicherlich Linke, Ausländer und auch Terroristen befänden, wie er scherzte.

Yücels Kollegen Doris Akrap und Daniel-Dylan Böhmer brachten das Protokoll eines Verhörs, das ein türkischer Richter im Februar mit Yücel geführt hatte, zu Gehör. Darin verteidigte sich Yücel gegen den Vorwurf, zu Ungunsten der türkischen Regierung zu schreiben. Darin wurde auch deutlich, dass sich der Vorwurf der "Volksverhetzung" auf einen Witz über Türken und Kurden bezieht, den Yücel in einem Artikel vergangenen Jahres gemacht hatte.

Postkarten für Deniz

Nach der mehr als zweistündigen unterhaltsamen Lesung ging der Abend in eine Party über und die Besucher konnten Postkarten für Deniz Yücel schreiben. Ende Februar hatte ein türkischer Richter Untersuchungshaft gegen Denis Yücel angeordnet. Die Behörden werfen dem Journalisten Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Volksverhetzung vor. Yücel war zuvor bereits knapp zwei Wochen in Polizeigewahrsam gewesen. Er hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul gestellt.

Bereits mehrfach war es in Berlin zu Solidaritätskundgebungen für Deniz Yücel gekommen: etwa Autokorsos und Demonstrationen. In der vergangenen Woche trugen drei Grünen-Parlamentarier im Deutschen Bundestag Shirts mit der Aufschrift #FreeDeniz und wurden dafür des Saals verwiesen. Auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) startete ein Unterstützerbündnis eine Protestaktion in der Türkeihalle.