Erste Wettbewerbsfilme vorgestellt - Berlinale zeigt Filme mit Richard Gere und Penélope Cruz

15.12.16 | 16:50 Uhr

In knapp zwei Monaten findet die 67. Berlinale statt und damit das Rennen um die Bären. Die ersten zehn Wettbewerbsfilme stehen bereits fest. Mit dabei sind unter anderem Richard Gere und Penélope Cruz. Aber auch ein deutscher Regisseur hat Bären-Chancen.



Im Wettbewerb um den Goldenen und Silbernen Bären der Berlinale 2017 wird der deutsche Filmemacher Andres Veiel mit seinem Dokumentarfilm "Beuys" teilnehmen. Aber auch Stars wie Penélope Cruz, Richard Gere und Bruno Ganz werden zu sehen sein. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin gaben am Donnerstag die ersten zehn Filme für den Wettbewerb um den Goldenen Bären bekannt. Veiel befasst sich in seinem Werk mit dem Leben und Schaffen des 1986 gestorbenen deutschen Aktionskünstlers und Bildhauers Joseph Beuys. Der rumänische Regisseur Calin Peter Netzer, der 2013 mit dem Familiendrama "Mutter Sohn" den Goldenen Bär gewann, geht diesmal mit seinem Werk "Ana, mon amour" in den Wettbewerb, seine ungarische Kollegin Ildiko Enyedi mit "A teströl es a lelekröl" ("On Body and Soul").

Agnieszka Holland und Aki Kaurismäki ebenfalls im Wettbewerb

Der junge französisch-senegalesische Regisseur Alain Gomis ist mit "Felicite" vertreten, einem Drama über eine Sängerin und ihren Sohn. Die britische Regisseurin Sally Potter ist mit "The Party" dabei. In der schwarzen Komödie im Politikmilieu spielen Patricia Clarkson,

Bruno Ganz und Kristin Scott Thomas. Agnieszka Holland ("Hitlerjunge Salomon") ist mit ihrem jüngsten Werk "Pokot" ("Fährte") vertreten. Der vielfach preisgekrönte finnische Regisseur Kaurismäki ("Das Mädchen aus der Streichholzfabrik") folgt mit "Toivon tuolla puolen" ("The Other Side of Hope") einem Handelsreisende und einem syrischen Flüchtling durch Helsiniki. Der chilenische Filmemacher Sebastian Lelio führt die Tragikkomödie "Una Mujer Fantastica" ("Ein fantastische Frau") auf.



Richard Gere in Bestseller-Verfilmung

Aber auch bekannte Hollywood-Stars sind in den Filmen vertreten und werden wohl zwischen dem 9. und 19. Februar über den roten Teppich laufen: Richard Gere ist in "The Diner", dem neuen Film von Oren Moverman; zu sehen. Die Vorlage für den Film bietet der Bestseller des Niederländers Herman Koch, "Angerichtet". Moverman ist ein alter Bekannter der Berlinale. Der israelische Regisseur gewann 2009 für "The Messenger - Die letzte Nachricht" den Silbernen Bären. Die insgesamt zehn Produktionen und Co-Produktionen - neun davon sind Weltpremieren - kommen aus europäischen Ländern sowie aus Chile, Libanon, Senegal und den USA. Die spanische Spauspielerin Penélope Cruz ist in der Reihe Berlinale-Special in "La Reina de España (The Queen of Spain)" von Fernando Trueba zu sehen und geht damit nicht ins Rennen um die Bären.

Die ersten zehn Wettbewerbsfilme im Überblick