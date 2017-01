Programm nimmt Formen an - Schlöndorff und "Trainspotting"-Sequel im Berlinale-Wettbewerb

10.01.17 | 16:08 Uhr

Rund 20 Filme des Berlinale-Wettbwerbsprogramms stehen nun fest. Freuen können sich die Zuschauer auf die Arbeiten von Volker Schlöndorff, auf die "Trainspotting"-Fortsetzung von Danny Boyle und auf Josef Haders Regiedebüt.

Noch nicht vollständig, aber fast: Die Leitung der 67. Berlinale hat zehn weitere Filme des Wettbewerbsprogramms für das Festival im Februar (9. bis 19.2.) bekannt gegeben. Zu den nun nominierten Beiträgen gehört die erste Regiearbeit des österreichischen Schauspielers Josef Hader, "Wilde Maus". Ebenfalls dabei ist Film von Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff, "Return to Montauk". Schlöndorff hatte zu Beginn seiner Dreharbeiten im vergangenen Sommer angekündigt, mit diesem Film nach "Homo Faber" (1991) noch einmal "den Kosmos von Max Frisch" berühren zu wollen. "Return to Montauk" basiere auf einem Drehbuch von Colm Tóibín ("Brooklyn") und sei dem Andenken von Max Frisch gewidmet, sagte Schlöndorff.

Hinzu kommt unter anderem Danny Boyles "Trainspotting"-Nachfolger "T2 Trainspotting, der außer Konkurrenz seine internationale Premiere feiert. "Walk the Line"-Regisseur James Mangold stellt ebenfalls außer Konkurrenz "Logan - The Wolverine" mit Hugh Jackman und Patrick Stewart vor. Thomas Arslan - 2013 ebenfalls im Berlinale-Wettbewerb vertreten mit seinem Western "Gold" - zeigt sein aktuellen Werk "Helle Nächte" mit Stellan Skarsgård und Nina Hoss. Auch der koreanische Regisseur Hong Sangsoo (2013 mit "Nobody's Daughter Haewon" im Wettbewerb) und der Japaner Sabu (2015 mit "Charuke's Journey" vertreten) sind mit ihren neuesten Filmen erneut im Wettbewerb vertreten.



Einzelheiten zum Wettbewerb werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben

Bereits von einigen Tagen war bekannt geworden, dass Filmemacher Andres Veiel mit seinem Dokumentarfilm "Beuys" am Wettbewerb teilnehmen, auch Filme mit Stars wie Penélope Cruz, Richard Gere und Bruno Ganz sind im Wettbewerb zu sehen.



Zwischen 20 und 25 Filme gehören alljährlich zum Berlinale Wettbewerbsprogramm, wobei allerdings einige der Streifen auf dem Filmfest in dieser Sektion ihre Premiere feiern und hier vorgestellt werden, allerdings nicht ins Rennen um die Bären gehen.



Die Festivalleitung kündigte zudem am Dienstag an, dass Matti Geschonneck ("Boxhagener Platz") seine aktuelle Arbeit "In Zeiten ds abnehmenden Lichts" bei einer Gala im Rahmen des Festivals vorstellt.

Die nun angekündigten Wettbewerbsbeiträge

Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone)

Republik Korea

Von Hong Sangsoo (Nobody's Daughter Haewon, Right Now, Wrong Then)

Mit Kim Minhee, Seo Younghwa, Jung Jaeyoung, Moon Sungkeun, Kwon Haehyo, Song Seonmi, Ahn Jaehong, Park Yeaju

Weltpremiere El Bar

Spanien

Von Álex de la Iglesia (Mad Circus – Eine Ballade von Liebe und Tod, El día de la bestia, The Oxford Murders)

Mit Blanca Suárez, Mario Casas, Carmen Machi, Terele Pávez, Secun de la Rosa, Alejandro Awada, Joaquín Climent, Jaime Ordóñez

Weltpremiere – Außer Konkurrenz Helle Nächte

Deutschland / Norwegen

Von Thomas Arslan (Dealer, Ferien, Im Schatten, Gold)

Mit Georg Friedrich, Tristan Göbel, Marie Leuenberger, Hanna Karlberg

Weltpremiere Joaquim

Brasilien / Portugal

Von Marcelo Gomes (Cinema, Aspirinas e Urubus, O Homem das Multidões, Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo)

Mit Julio Machado, Isabél Zuaa, Nuno Lopes, Rômulo Braga, Welket Bungué, Karay Rya Pua

Weltpremiere Logan - The Wolverine

USA

Von James Mangold (Durchgeknallt, Walk The Line, Wolverine: Weg des Kriegers)

Mit Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Doris Morgado, Sienna Novikov, Elizabeth Rodriguez Weltpremiere - Außer Konkurrenz Mr. Long

Japan / Deutschland / Hongkong, China / Taiwan

Von Sabu (Monday, Ten no chasuke)

Mit Chen Chang, Sho Aoyagi, Yiti Yao, Junyin Bai

Weltpremiere Return to Montauk

Deutschland / Frankreich / Irland

Von Volker Schlöndorff (Die Blechtrommel, Diplomatie)

Mit Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Niels Arestrup

Weltpremiere T2 Trainspotting

Großbritannien

Von Danny Boyle (Trainspotting – Neue Helden, The Beach, Slumdog Millionär)

Mit Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner

Internationale Premiere - Außer Konkurrenz Viceroy’s House

Indien / Großbritannien

Von Gurinder Chadha (Kick it like Beckham, What’s Cooking)

Mit Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Huma Qureshi

Weltpremiere – Außer Konkurrenz Wilde MausI

Österreich

Von Josef Hader

Mit Josef Hader, Pia Hierzegger, Georg Friedrich, Jörg Hartmann, Denis Moschitto

Weltpremiere – Debütfilm

Mehr zum Thema Erste Wettbewerbsfilme vorgestellt - Berlinale zeigt Filme mit Richard Gere und Penélope Cruz In knapp zwei Monaten findet die 67. Berlinale statt und damit das Rennen um die Bären. Die ersten zehn Wettbewerbsfilme stehen bereits fest. Mit dabei sind unter anderem Richard Gere und Penélope Cruz. Aber auch ein deutscher Regisseur hat Bären-Chancen.



Die bereits zum Jahreswechsel angekündigten ersten zehn Wettbewerbsfilme