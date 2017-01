Die deutsche Schauspielerin Julia Jentsch, die im Herbst in dem Film "24 Wochen" zu sehen war, ist Mitglied der internationalen Jury der 67. Berlinale. Gemeinsam mit sechs weiteren Jurymitgliedern wird die 38-Jährige über die Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären entscheiden. Das teilten die Berliner Filmfestspiele am Dienstag mit. In der Jury sitzen auch der isländische Künstler Olafur Eliasson, US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal und der mexikanische Schauspieler und Regisseur Diego Luna. Ebenfalls in dem siebenköpfigen Gremium: die tunesische Filmproduzentin Dora Bouchoucha Fourati und der chinesische Regisseur und Drehbuchautor Wang Quan'an, der 2007 mit "Tuyas Ehe" den Goldenen Bären gewann. Jurypräsident ist in diesem Jahr wie bereits angekündigt der niederländische Regisseur Paul Verhoeven ("Elle", "Basic Instinct").

Zur 67. Ausgabe der Berlinale werden neben Catherine Deneuve, Geoffrey Rush und Stanley Tucci, die ihren außer Konkurrenz laufenden Film "Sage femme" in der Sektion Wettbewerb vorstellen, auch weitere Stars erwartet: Penélope Cruz, Robert Pattinson, Hugh Jackman, Richard Gere, Kristin Scott Thomas, Ewan McGregor, Robert Carlyle, Laura Linney und Hugh Bonneville sind mit neuen Filmen vertreten.