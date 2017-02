Im Berlinale Special laufen mehrere Filme, die in der Region entstanden sind: "Der junge Karl Marx" (Raoul Peck), "Es war einmal in Deutschland" (Sam GarbarskI) und natürlich die Verfilmung von Eugen Ruges preisgekröntem Roman "In Zeiten des abnehmenden Lichts".

Die Filmwirtschaft ist in Deutschland annähernd so groß ist wie die Landwirtschaft. Die Berlinale wird damit auch zu einer Ausstellermesse. Die Region, in der die meisten Filme gedreht werden ist inzwischen Berlin-Brandenburg. Die Filmförderung würde gern noch mehr tun.

Buch und Film erzählen eine bewegte Familiengeschichte über vier Generationen zwischen sozialistischer Utopie und persönlichem Aufbruch. Die Geschichte ist ein Gesellschaftsbild des 20. Jahrhunderts: In den Hauptrollen sind unter anderem Bruno Ganz und Alexander Fehling. Die Weltpremiere wird der Regisseur Matti Geschonneck am kommenden Donnerstag auf der Berlinale im Zoopalast feiern.

Die Grundlage für den Film hat Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase gelegt. Ihm sei es gelungen aus der Literaturvorlage ein Drehbuch zu kondensieren, das sich an den Roman halte und gleichzeitig eine völlige Eigenständigkeit habe, sagt Geschonneck: "Für mich eine unglaubliche Herausforderung, das dann umzusetzen."

Gedreht wurde vorwiegend an historischen Orten in der Region, erklärt die Geschäftsführerin des Medienboards Berlin Brandenburg Kirsten Niehuus. Es freue sie natürlich, wenn die Filmemacher, die sie unterstützen auch bei der Berlinale laufen, zumal "In Zeiten des abnehmenden Lichts" ja auch in der Region spiele.