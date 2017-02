Bamui Haebyun-Eoseo Honja | On the beach at night alone

Nach der Affäre mit einem verheirateten Mann nimmt sich die erfolgreiche Schauspielerin Younghee eine Auszeit: Sie reist in die ferne, fremde Stadt Hamburg. In Gesprächen mit einer Freundin fragt sie sich, ob ihr der Geliebte wohl nachfolgen wird und ob er sie so sehr vermisst wie sie ihn. Auf langen Spaziergängen durch winterliche Park- und Flusslandschaften versucht sie, sich über ihre Gefühle und Wünsche klar zu werden.

Die Frage nach der Bedeutung der Liebe in unserem Leben zieht sich wie ein roter Faden durch die Filme von Hong Sangsoo, doch scheinen mögliche Antworten stehts aufs Neue zu entgleiten. Zurück in Korea trifft Younghee in der Küstenstadt Gangneung auf alte Freunde. Man isst und trinkt zusammen, und wie so oft bei Hong Sangsoo spielt das koreanische Nationalgetränk Soju eine tragende Rolle: Unter dem Einfluss des Alkohols provoziert, beleidigt und ärgert Younghee die anderen, und die Gespräche geraten mehr und mehr außer Kontrolle. Kleine und auch größere Erkenntnisse und Wahrheiten werden ausgesprochen. Danach zieht sich Younghee zurück an einen einsamen Strand. Es scheint, als ob sie nur in der Natur zu sich selbst finden kann.

Hong Sangsoo | Republik Korea 2017 | Koreanisch, Englisch | 101 Min · Farbe

(Quelle: berlinale.de)