Dritter Berlinale Tag - Nach dem ersten Kater ist vor der "Wilden Maus"

11.02.17 | 08:45 Uhr

Am dritten Tag der Berlinale werden die Vorhänge in den Hotels etwas länger zugezogen bleiben - es gilt, die ersten Partys zu verkraften. Fatih Akin treibt sich am ersten Festivalwochenende gerne lang herum. Spannend wird es am Samstag für Josef Hader und sein Regiedebüt - und Geoffrey Rush, der den Schweizer Künstler Alberto Giacometti gibt.

Dem Filmemacher Fatih Akin (43) fällt bei der Frage nach einem Berlinale-Event, das er nicht verpassen will, das erste Wochenende ein. Das sei "immer geil, egal wo", sagte er dem "Tagesspiegel" vom Freitag. Wie lange es bei ihm am Freitagabend ging, ist noch nicht bekannt. Er sollte aber nicht zu lange liegen bleiben, denn das Festival hat auch an seinem dritten Tag einige Besonderheiten zu bieten.

Der österreichische Schauspieler und Kabarettist erfindet sich nochmal neu. Mit seinem Regiedebüt "Wilde Maus" hat er es direkt in den Berlinale-Wettbewerb geschafft.



Geoffrey Rush von Down under nach Berlin

Da wäre etwa das Regiedebüt des österreichischen Schauspielers und Kabarettisten Josef Hader, der seinem Film "Wilde Maus" vorstellt. In der Gesellschaftssatire geht es um einen entlassenen Wiener Musikkritiker, der sich an seinem Chef rächen will. Damit hat er es sogar in den Wettbewerb geschafft, konkuriert also um die Bären. Hader bezeichnete das als große Freude, aber gleichzeitig auch als "unwirklich". Bisher kennt man den begnadeten Knautschgucker nur vor der Kamera - besonders seine Rolle als hinreißend scheiternder Privatdetektiv Simon Brenner ("Silentium", "Der Knochenmann") hat den Österreicher berühmt gemacht.

Außer Konkurrenz läuft Stanley Tuccis "Final Portrait". Darin spielt Geoffrey Rush den Schweizer Bildhauer Alberto Giacometti. Es ist ein Blick in Werkstatt und Persönlichkeit des berühmten Schweizer Malers zwei Jahre vor seinem Tod, der viel Geld verdient und das auch gern in seinem Atelier verprasst mit Freunden und der Geliebten. In seiner fünften Regiearbeit fürs Kino porträtiert Stanley Tucci den Künstler. Bislang kennt man den 56-jährigen Italo-Amerikaner vor allem durch seine Auftritte vor der Kamera ("Spotlight", "Der Teufel trägt Prada", "Road to Perdition"). Tucci hat unzählige Nebenrollen in Hollywood-Filmen gespielt - er ist einer der Typen die man immer erkennt, ohne sich jemals ihren Namen zu merken.

Geoffrey Rush wurde vor allem durch "Fluch der Karibik" berühmt - aber hat in unzähligen anderen Rollen bewiesen, wie vielseitig er ist.

Der wunderbar ungreifbare Geoffrey Rush

Für Geoffrey Rush gilt das längst nicht mehr - spätestens seit seiner Rolle als Piratenkapitän in "Fluch der Karibik". Der Australier hat seit mehr als 2ß Jahren ein exzellentes Händchen bei der Rollenauswahl - er spielte den verschlagenen Geheimdienstchef der britischen Königin ("Elisabeth"), den Sprachtrainer des furchtbar stotternden Georg VI. ("The King's Speech"), einen zynischen Mossad-Agenten ("München") und den von seinem Feind Valjean besessenen Inspektor Javert ("Les Miserables"). Den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekam Rush gleich zu Beginn seiner Hollywood-Karriere: 1997 verkörperte er den psychisch kranken, genialen Pianisten David Helfgott in "Shine".

Streifzug durch Kinshasa

Außerdem wird im Wettbewerb der Beitrag "Félicité" von Alain Gomis (Frankreich) gezeigt. Félicité ist eine stolze, unabhängige Frau, die als Sängerin in einer Bar in Kinshasa arbeitet. Als ihr Sohn nach einem schweren Unfall im Krankenhaus liegt, versucht sie verzweifelt, das Geld für eine Operation aufzutreiben. Ein atemloser Streifzug durch die kongolesischee Hauptstadt beginnt. Tabu, einer der Stammgäste der Bar, der in jeder Hinsicht gern über die Stränge schlägt, will ihr helfen. Nur widerwillig nimmt sie das Angebot an.

Zusammen mit Flüchtlingen ins Kino

Die Berlinale setzt auch in diesem Jahr ihr Engagement für Flüchtlinge fort. So werden für das "Zentrum Überleben" Spenden gesammelt, eine Einrichtung, die sich um geflüchtete Kinder und Jugendliche kümmert. Außerdem wurden ehrenamtliche Helfer gesucht, die zusammen mit Flüchtlingen Kinovorstellungen besuchen.