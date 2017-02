Es wird königlich auf der Berlinale, denn Penélope Cruz kommt zur Premiere von "The Queen of Spain". Auf einen jungen deutschen Schauspieler wartet außerdem ein Karriereschub und in der Serien-Sektion wird der neueste Stoff zum Binge-Watching gezeigt.

Louis Hofmann aus Köln wird nach diesem Berlinale-Montag ein noch gefragterer junger Mann sein als zuvor. Denn der Wahl-Berliner wird als "European Shooting Star" geehrt . Damit kann er sich in eine Reihe mit Daniel Craig, Alicia Vikander, Franka Potente, Moritz Bleibtreu oder auch August Diehl stellen. Wenn er den Preis entgegen genommen hat, muss er gleich weiter zu Oscar-Verleihung, weil er in dem dänischen Drama "Unter dem Sand" mitspielt und der Film für den besten nicht englischsprachigen Film nominiert ist.

Im Haus der Berliner Festspiele ist am Montag Serien-Binge-Watching angesagt. Bereits zum dritten Mal werden beim Filmfestival auch Serien gezeigt, diesmal sind es sechs.

Dazu zählen die in Berlin Neukölln spielende Clan-Serie "4 Blocks", die Amazon-Produktion "Patriot" aus den USA, die BBC-Serie "SS-GB", basierend auf dem gleichnamigen Buch von Len Deighton mit Sam Riley in einer der Hauptrollen, Gidseltagningen (Below The Surface) aus Dänemark und Oliver Hirschbiegels "Der gleiche Himmel".