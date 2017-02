In Berlinalefilme darf man erst ab 18 Jahren. Aber es gibt eine Sektion, die ist altersmäßig nach unten offen: die Generation. Über 60.000 Kinder und Jugendliche strömen jährlich in die Filme. Die allerjüngsten hat Susanne Bruha getroffen.

In Zweierreihen strömen riesige Gruppen von Kindern in bunten Winterjacken in den ebenfalls riesigen Kinosaal im Haus der Kulturen der Welt. Neben der erst dreijährigen Alba, die mit großen Augen hinter der runden Brille vor Anspannung nach ganz hinten in ihren Sitz gerutscht ist, sitzt ihr Kindergartenfreund Nando. Er ist schon fünf und ein erfahrener Kinogänger. Im Spatzenkino war er schon mal, erzählt Nando. "Da habe ich schon 'Mama Kuh' gesehen."