Neunter Tag der Berlinale - Hugh Jackman kehrt als Logan zurück

17.02.17 | 07:19 Uhr

Endspurt: Die letzten Filme gehen am Freitag ins Bären-Rennen, darunter ein Animationsfilm aus China. Außer Konkurrenz, aber voraussichtlich mit Aufruhr am roten Teppich, feiert "Logan" mit Hugh Jackman Weltpremiere – und ein Roboter kehrt frisch restauriert zurück.

Schöner hat sich in der Filmgeschichte kaum einer verabschiedet: "I'll be back" raunzte Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle als titanener Zerstörer aus der Zukunft seinen Gegnern zu, da hatte er gerade alles kaputtgeschossen. Nun ist der "Terminator 2" so scharf wie nie zuvor - am Freitagabend wird eine restaurierte Fassung von James Camerons Klassiker auf der Berlinale uraufgeführt, in 3D. Im Anschluss plaudert Cameron per Videoschalte mit den Gästen.

Jackman kehrt ein letztes Mal als Logan zurück

Der Actionfilm über die Comicfigur Wolverine aus der Reihe X-Men des Marvel-Verlages ist die dritte Einzelverfilmung der Titelfigur und der insgesamt zehnte Teil der X-Men-Filmreihe, die den Australier Hugh Jackman weltberühmt gemacht hat. Der neue Film soll allerdings der letzte Auftritt von Jackman in der Rolle des Wolverine beziehungsweise Logan sein. Auch James Stewart spielt wieder mit, der war allerdings durch seine Rolle als Captain Picard in den "Star Trek"-Filmen schon vorher nicht mehr gänzlich unbekannt. Beide werden zur Premiere von "Logan" um 22 Uhr erwartet, der Film läuft außer Konkurrenz.

Was nun wenn's brennt? In "Logan" mit Hugh Jackman sind die einst so starken "X-Men" reichlich abgetakelt.

Szenen einer komplizierten Ehe

In der "X-Men"-Fortsetzung schützt besagter Logan in naher Zukunft seinen gebrochenen Ziehvater Professor X (Stewart) in einem Versteck nahe der mexikanischen Grenze. Doch Logans Versuche, sich vor der Welt und seinem Vermächtnis zu verstecken, misslingen, als ein junger Mutant, von dunklen Kräften verfolgt, bei ihnen Zuflucht sucht. Um den Goldenen Bären bewirbt sich zuvor der rumänische Regisseur Călin Peter Netzer mit seinem Film "Ana, mon amour" (19 Uhr). Darin erzählt Netzer von dem jungen Paar Toma und Anna. Sie stammt aus komplizierten Familienverhältnissen und leidet unter heftigen Panikattacken. Der gutbürgerlich aufgewachsene Toma ist von den Abgründen, die er bei seiner Liebsten entdeckt, ebenso schockiert wie fasziniert. Während er Ana zur Seite steht und sie zu immer neuen Ärzten begleitet, isoliert sich das Paar zusehends von Familie und Freunden. Für sein Familiendrama "Mutter & Sohn" war Netzer 2013 auf der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet worden.

"Ana, mon amour" zieht Verbindungslinien in verdrängte, tabuisierte Untiefen der rumänischen Gesellschaft.

Blutige Gangsterkomödie aus China

In jeder Hinsicht herausragend ist das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer um 16 Uhr im Wettbewerb zu sehen bekommen werden: Der chinesische Beitrag "Hao ji le | Have a Nice Day" ist der einzige Animationsfilm, der sich der diesjährigen Jury stellt. Der Regisseur Liu Jian hat eine schwarze Komödie gedreht, deren abgründiger Humor wie ein Vergrößerungsglas für Lebensgefühle und gesellschaftliche Zustände im heutigen China wirkt. Philosophierende Gangsterbosse, in die Jahre gekommene Auftragsmörder, vom Überlebenskampf ermüdete Männer und Frauen – die Gier der Menschen mischt sich mit tiefer Verunsicherung.

Teddy Award feiert im Haus der Berliner Festspiele

Die Kür der besten Beiträge zum queeren Kino steht bereits am Freitagabend an. Mit dem Teddy Award werden Filme mit schwul-lesbischem beziehungsweise Transgender-Hintergrund ausgezeichnet. Preise gibt es für Berlinale-Werke in den Kategorien bester Spielfilm, bester Dokumentarfilm/Essayfilm und bester Kurzfilm. Fest steht bereits, dass die Regisseurin, Produzentin und Autorin Monika Treut (62) mit einem Special Award gewürdigt wird. Treut ("Gendernauts", "Die Jungfrauen Maschine") habe nicht nur das feministische und lesbische Kino seit den 80er Jahren geprägt, sondern auch die unabhängige Filmszene, heißt es in der Mitteilung zur Verleihung. Gala und Party finden im Haus der Berliner Festspiele statt. Der Teddy Award gilt als der bedeutendste queere Filmpreis weltweit.