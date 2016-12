"Berlin ist groß und auch in diesem Jahr folgen wir der Spur der Bären zu einigen typischen Hauptstadtecken", freut sich Berlinale-Direktor Dieter Kosslick in einer Mitteilung. Und tatsächlich: Das zottige Tier, dem auch die Preis-Throphäen des Festivals nachempfunden sind, klammert sich beispielsweise an eine Säule im U-Bahnhof, fährt Paternoster und streift am Reichstagsgbäude vorbei. Wie die meisten Cineasten, ist auch der Bär ein Nachtschwärmer.

Im Berliner Straßenbild werden die neuen Plakate der Schweizer Agentur Velvet erst ab Mitte Januar 2017 zu sehen sein.

Die 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin finden von 9. bis 19. Februar statt.