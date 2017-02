Preisverleihung am Potsdamer Platz - Die ersten Trophäen sind vergeben

18.02.17 | 19:11 Uhr

Es ist der Höhepunkt nach zehn Tagen Film: Im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz werden die Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären verkündet. Die ersten Trophäen sind bereits vergeben.

Zur Stunde werden die Trophäen der diesjährigen Berlinale vergeben. Der Silberne Bär der Kurzfilm-Jury geht an "Ensueño en la Pradera" (Träumerei in der Prärie). Der mexikanische Regisseur Esteban Arrangoiz Julien erzählt in dem filmischen Essay von den schwierigen Lebensumständen in Mexiko und von der Gewalt, die das Land im Griff hat. Der Goldene Bär der Kurzfilm-Jury geht an "Cidade Pequena" (Kleine Stadt). Der portugiesische Regisseur Diogo Costa Amarante zeigt darin die Gefühlswelt eines sechsjährigen Jungen, der Angst vor dem Tod hat, und die Reaktion seiner Mutter.

Gala wird von Anke Engelke moderiert

Am Samstagabend werden im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz die Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären verkündet. 18 Filme liefen im Wettbewerb des Festivals, darunter drei aus Deutschland. Vorsitzender der siebenköpfigen Jury ist der niederländische Regisseur Paul Verhoeven. Insgesamt waren bei den 67. Internationalen Filmfestspielen Berlin fast 400 Produktionen aus aller Welt zu sehen. Die Gala am Abend wird von Anke Engelke moderiert und vom Fernsehsender 3sat live übertragen.



Geduldiges Autogramme-Schreiben und Selfies-Machen

Am Freitag wurde es auf dem roten Teppich noch einmal laut: Hollywood-Star Hugh Jackman kam zur Weltpremiere seines neuen Films "Logan - The Wolverine", der außer Konkurrenz im Wettbewerb läuft. Am roten Teppich vorm Berlinale-Palast gab der Australier Autogramme und posierte mit Fans für Selfies. Mit dabei war auch Patrick Stewart ("Star Trek"). Der Brite ist erneut mit Jackman im dritten und letzten Teil des Mutanten-Dramas von James Mangold über die Marvel-Comic-Figur Wolverine zu sehen.



Ein vergoldeter Berlinale-Bär und ein noch nicht fertig bearbeiteter Bär

Bereits vergeben sich die Teddy-Awards. Im Haus der Berliner Festspiele hat der Wettbewerbsfilm "A fantastic woman (Una Mujer Fantástica)" den 31. Teddy-Preis als bester Spielfilm gewonnen. Der Preis würdigt Werke aus dem gesamten Programm des Festivals, die sich auf besondere Weise mit schwulen oder lesbischen Themen beschäftigen. Die Jury lobte den Gewinner zur Verleihung als einen handwerklich perfekten Film "mit einem großartigen filmischen Ansatz, der eine intime, aber wenig beachtete Geschichte erzählt".

Erste Preise bereits vergeben

Knapp 29.000 Kinobesucher haben für den 19. Panorama Publikums-Preis abgestimmt und den Spielfilm "Insyriated" des belgischens Regisseurs Philippe Van Leeuw zum Sieger gekührt. Verliehen wird der Preis von der Berlinale-Sektion Panorama gemeinsam mit mit rbb-Welle Radioeins und erstmals in Kooperation mit dem rbb Fernsehen. Die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, wird die Publikums-Preise am Sonntag im Cinemaxx am Potsdamer Platz übergeben. Sollte die ungarische Liebesgeschichte "On body and soul" (Testrol es lelekrol) keinen Bären gewinnen, können sich die Filmemacher zumindest über den "Ökumenischen Filmpreis" freuen. Die ungarische Regisseurin Ildiko Enyedi hat am Samstag den Preis der Ökumenischen Jury entgegen genommen. Die Jury der Kirchen ehrt damit Filmschaffende, die in ihren Filmen ein menschliches Verhalten oder Zeugnis zum Ausdruck bringen, das mit dem Evangelium in Einklang steht, oder die es in ihren Filmen schaffen, die Zuschauer für spirituelle, menschliche und soziale Werte zu sensibilisieren.

Publikumstag am Sonntag

Die Berlinale endet am Sonntag mit einem Kinotag, bei dem noch einmal einige Highlights gezeigt werden.

So viel Star-Faktor hat die Berlinale 2017

Am Mittwoch war Nina-Hoss-Tag. Sie ist auf der Berlinale Stammgast. 2007 gewann sie mit "Yella" den Silbernen Bären, 2012 war sie mit "Barbara" zu sehen und 2013 schritt sie mit dem Regisseur Thomas Arslan für den Film "Gold" über den roten Teppich.

Am Dienstag wird Twilight-Star Robert Pattinson für Geschrei am roten Teppich sorgen. Sein Film "The Lost City of Z" läuft im Berlinale Spezial. Hier zu sehen: Pattinson mit Strubbelfrisur beim Photocall.



Natürlich ist Pattinson nicht allein unterwegs. Hier posiert er mit seinen Film-Kolegen Charlie Hunnam, Sienna Miller and James Gray.

Auch eine Grande Dame des französischen Films hatte am Dienstag ihren Auftritt: Catherine Deneuve präsentierte ihren Film "Sage femme".

Der Montagabend glitzerte mit Kristin Scott Thomas ("Vier Hochzeiten und ein Todesfall", "Der englische Patient", "Der Pferdeflüsterer", "the Invisible Woman") und Bruno Ganz, den viele aus "Der Untergang" kennen und der 2014 schon einmal mit "Kraftidioten" auf der Berlinale war...



... Beide sind in diesem Jahr mit dem Film "The Party" im Wettbewerb, so wie auch Cilian Murphy, der die Herzen der Fans am Montag höher schlagen ließ.



"The Queen of Spain" läuft im Programm der Berlinale und sie spielt - wie passend - die Hauptrolle: Penélope Cruz. Ihren Auftritt auf dem roten Teppich musste sie leider kurzfristig absagen, um bei einem neuen Film vor der Kamera zu stehen. Der Drehplan wurde kurzfristig geändert.



Die US-amerikanische Schauspielerin Gillian Anderson war am Sonntag da und präsentierte den Film "Viceroy's House", der im Berlinale Wettbewerb außer Konkurrenz läuft. Anderson ist unter anderem bekannt aus ihrer Rolle als FBI-Agentin Dana Scully in der US-Fernsehserie Akte X.



Oscar-Preisträger Geoffrey Rush spielt den Schweizer Künstler Alberto Giacometti zwei Jahre vor seinem Tod im Film "Final Portrait", der am Samstag außer Konkurrenz gezeigt wurde.



Regie bei "Final Portrait" führte Stanley Tucci. Es ist seine fünfte Regiearbeit fürs Kino. Bislang kennt man den 56-jährigen Italo-Amerikaner vor allem durch seine Auftritte vor der Kamera ("Spotlight", "Der Teufel trägt Prada", "Road to Perdition"). Tucci hat unzählige Nebenrollen in Hollywood-Filmen gespielt.

Laura Linney und Richard Gere haben dem ersten Berlinale-Freitag den Hollywood-Glamour verliehen. Sie spielen gemeinsam in dem Wettbewerbsfilm "The Dinner".

Die Schauspieler Ewen Bremner (v.l.n.r.) und Jonny Lee Miller sind für die Deutschlandpremiere von "T2 Trainspotting" angereist. Neu im Team für die Fortsetzung des Kultfilms aus den Neunzigern ist Schauspielerin Anjela Nedyalkova, die von Regisseur Danny Boyle umarmt wurde. Einziger Wehmutstropfen für die Fans: Ewan McGregor ist nicht gekommen, obwohl er im zweiten Teil auch mitspielt.

Moritz Bleibtreu spielt in "Es war einmal in Deutschland...", der im Berlinale Special läuft, den umtriebigen Geschäftsmanns David. Dieser sucht als jüdischer Überlebender nach dem Krieg nach einem schlauen Kniff, um in kurzer Zeit viel Geld zusammenzuraffen.



Hugh Bonneville spielt in "Viceroy's House" Lord Mountbatten, Urenkel von Queen Victoria, und muss als die britische Kolonialherrschaft in Indien 1947 zu Ende geht, für sechs Monate ins Viceroy’s House in Delhi einziehen. Bonneville, der auch in "Downton Abbey" mitspielt, sieht seinen Auftritt als britischer Vizekönig im neuen Film "Viceroy's House" als Karrieresprung - allerdings nur im Scherz. "Vom Earl von Grantham zum Vizekönig - das zeigt meine unglaubliche Wandlungsfähigkeit als Schauspieler", sagte er am Sonntag auf der Berlinale.





Schauspieler und Kabarettist Josef Hader (l.) hat es mit seinem erster Regiearbeit "Wilde Maus" in den Berlinale Wettbewerb geschafft. Er spiel selbst die Hauptrolle, einen Musik-Kritiker, der von seinem deutschen Chef gefeuert wird. Den Deutschen mimt Jörg Hartmann. Die beiden verstehen sich hinter der Kamera anscheinend ausgesprochen gut.

Verpackungskünstler Christon hat den Berlinale Nachwuchs bei den "Talents" unterstützt. Unter dem Motto: "Courage: Against All Odds" (Mut: Trotz aller Widrigkeiten") hat er über den Mut beim Erschaffen von Kunst gesprochen.

Auch Hugh Jackman wird kommen. Der Film "Logan", in dem er die Hauptrolle als Wolverine spielt, läuft in der Berlinale außer Konkurrenz.



Und auch deutschen Schauspielstars werden nicht fehlen. Tom Schilling hat als Berliner eine kurze Anreise.



Frederick Lau kennt die Berlinale schon, spätestens seit "Victoria" 2015 einen Silbernen Bären auf dem Festival abgeräumt hat.



Mit krausem Haar und als junger Karl Marx war August Diehl im Film "Der junge Karl Marx" zu sehen.