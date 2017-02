Bisher konnte die 67. Berlinale nicht wirklich mit den ganz großen Stars aufwarten. Am Montag sagte dann auch noch Penélope Cruz ihren Besuch auf den Filmfestspielen ab. Dafür gibt es für Autogramm- und Promi-Selfie-Jäger am Dienstag neue Chancen auf (etwas mehr) Star-Rummel: Die Schauspieler Sienna Miller und Robert Pattinson werden auf dem roten Teppich erwartet. Die beiden Darsteller sind in "The Lost City of Z" (21.30 Uhr, Zoo Palast) von James Gray zu sehen. Der historische Abenteuerfilm, der im Amazonasgebiet in den 1920er Jahren spielt, ist in der Sektion Berlinale Special Gala zu sehen.