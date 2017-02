Vierter Berlinale Tag - Trotz aller Widrigkeiten: Christo coacht die Jungen

12.02.17 | 08:14 Uhr

Die Berlinale legt traditionell viel Wert auf die Förderung des Film-Nachwuchses. In der Reihe "Berlinale Talents" gibt es Tipps von Veteranen. Diesmal führt Christo die Mentoren-Riege an und wird über den Mut beim Erschaffen von Kunst sprechen.



Die Berlinale widmet sich der Nachwuchsförderung: Das Programm "Berlinale Talents" bringt 250 junge Filmemacher aus aller Welt mit erfahrenen Profis der Branche zusammen. Das Motto ist diesmal: "Courage: Against All Odds" (Mut: Trotz aller Widrigkeiten") und hat als Stargast den US-Künstler Christo, der seit seiner spektakulären Reichstagstagsverhüllung im Jahr 1995 eine besondere Beziehung zu Berlin hat. Weitere Mentoren sind die Regisseure Agnieszka Holland, Ana Lily Amirpour, Andres Veiel, Isabel Coixet, Raoul Peck und der diesjährige Jury-Präsident Paul Verhoeven.

Regisseurin, Autorin, Schauspielerin in einem: die US-Iranierin Ana Lily Amirpour ist Mentorin bei den "Berlinale Talents"

Christo bläst Projekt nach der Wahl Trumps ab

Christo wird am Sonntagnachmittag bei den "Berlinale Talents" im Hebbel am Ufer (HAU) über den Mut beim Erschaffen von Kunst sprechen und über sein Projekt "Over the Rivers", das er nach dem Wahlsieg des US-Präsidenten Trump abgebrochen hat. 20 Jahre hatte er das Kunstwerk vorangetrieben und wollte den Arkansas River im US-Bundesstaat Colorado auf zehn Kilometern Länge abdecken. Das plötzliche Aus für das Projekt, in das der 81-Jährige mit seiner Frau Jeanne-Claude (1935-2009) rund 15 Millionen Dollar (14 Mio Euro) gesteckt hat, ist ein deutlicher Protest gegen den neuen Präsidenten. "Hier ist die US-Bundesregierung unser Vermieter. Sie besitzt das Land. Ich kann kein Projekt machen, das diesem Vermieter zugute kommt", sagte Christo der "New York Times". Auf die Frage, ob er seine Meinung zu Trump weiter ausführen könne, sagte der in Bulgarien geborene Künstler: "Die Entscheidung spricht für sich. Mein Entscheidungsprozess war, dass ich wie viele andere nie glaubte, dass Trump gewählt werden würde."

Alle Energie fließt jetzt in das Projekt "Mastaba"

Die Idee zu "Over the River" hatte Christo, der seit 1973 die US-Staatsbürgerschaft hat, im Jahr 1992. Trotz zahlreichen Rückschlägen hatte er Bewilligungen eingeholt, Materialtests durchgeführt und seiner Aussage nach auch alle Schritte unternommen, um die von Anwohnern befürchteten Umweltschäden zu verhindern. Stattdessen will er nun all seine Energie, Zeit und Mittel in sein Lebensprojekt "Mastaba" stecken, an dem er seit 1977 arbeitet. Dabei soll in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine 150 Meter hohe Skulptur aus mehr als 400.000 Ölfässern errichtet werden.

Erst in diesem Sommer hatte Christo nicht nur seine Anhänger mit der begehbaren Installation "Floating Piers" auf dem Iseo-See in Norditalien begeistert. Das Projekt bestand aus drei Kilometer langen Stegen bei Brescia. 1,2 Millionen Menschen hatten das Kunstwerk im Sommer besucht. Hier wie bei seinen anderen Werken, etwa den safrangelben Toren im New Yorker Central Park 2005, dem verhüllten Berliner Reichstag 1995 und der verhüllte Pont Neuf in Paris 1985, hatte Christo die Kosten komplett selbst aufgebracht.



Menschen laufen auf den floating piers von Christo auf dem See Iseo in Norditalien