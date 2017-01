Der Wettbewerb der Berlinale 2017 ist komplett. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin haben am Freitag die letzten drei Filme vorgestellt. Darunter ist auch der neue Film mit dem französischen Star Catherine Deneuve. Sie spielt in "Sage femme" ("Ein Kuss von Béatrice") von Martin Provost an der Seite von Catherine Frot und Olivier Gourmet. Der Film läuft im Wettbewerb außer Konkurrenz. Das gilt auch für "Final Portrait", der neuen Regiearbeit des US-Schauspielers Stanley Tucci mit Oscar-Preisträger Geoffrey Rush in der Hauptrolle.

"Twilight"-Star Robert Pattinson kommt nach Berlin, um in der Special-Reihe das Abenteuerdrama "Die versunkene Stadt Z" ("The Lost City of Z"/Regie James Gray) vorzustellen. Hugh Jackman ist Star der US-Comicverfilmung "Logan - The Wolverine" (außer Konkurrenz). Im Wettbewerb außer Konkurrenz zeigt der Brite Danny Boyle "T2 Trainspotting" mit Ewan McGregor und Robert Carlyle - die Fortsetzung des Kultfilms "Trainspotting" aus dem Jahr 1996 über eine Clique junger Drogenabhängiger.

Ebenfalls in der Reihe Berlinale Special Series dabei: "Der gleiche Himmel" von Oliver Hirschbiegel. In dem deutsch-deutschen Spionage-Drama spielen Tom Schilling, Ben Becker und Jörg Schüttauf mit. Gezeigt werden auch die ersten Folgen der britischen Serie "SS-GB" (Regie Philipp Kadelbach) mit Sam Riley, Kate Bosworth und Lars Eidinger.

Ana, mon amour

Rumänien / Deutschland / Frankreich

Von Călin Peter Netzer

Mit Mircea Postelnicu, Diana Cavallioti, Carmen Tănase, Adrian Titieni, Vlad Ivanov

Weltpremiere

Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone)

Republik Korea

Von Hong Sangsoo (Nobody's Daughter Haewon, Right Now, Wrong Then)

Mit Kim Minhee, Seo Younghwa, Jung Jaeyoung, Moon Sungkeun, Kwon Haehyo, Song Seonmi, Ahn Jaehong, Park Yeaju

Weltpremiere

El Bar

Spanien

Von Álex de la Iglesia (Mad Circus – Eine Ballade von Liebe und Tod, El día de la bestia, The Oxford Murders)

Mit Blanca Suárez, Mario Casas, Carmen Machi, Terele Pávez, Secun de la Rosa, Alejandro Awada, Joaquín Climent, Jaime Ordóñez

Weltpremiere – Außer Konkurrenz

Beuys

Deutschland

Von Andres Veiel (Black Box BRD, Die Spielwütigen, Wer wenn nicht wir)

Weltpremiere - Dokumentarfilm

Colo

Portugal / Frankreich

Von Teresa Villaverde (Am Ende einer Kindheit, Os Mutantes - Kinder der Nacht, Transe)

Mit João Pedro Vaz, Alice Albergaria Borges, Beatriz Batarda, Clara Jost

Weltpremiere

The Dinner

USA

Von Oren Moverman (The Messenger – Die letzte Nachricht, Rampart – Cop außer Kontrolle)

Mit Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Chloë Sevigny

Weltpremiere

Django - Eröffnungsfilm

Frankreich

Von Etienne Comar

Mit Reda Kateb, Cécile de France, Alex Brendemühl, Ulrich Brandhoff

Weltpremiere - Debütfilm



Félicité

Frankreich / Senegal / Belgien / Deutschland / Libanon

Von Alain Gomis

Mit Véronique Beya Mputu, Gaetan Claudia, Mpaka Longi

Weltpremiere

Final Portrait

Großbritannien / Frankreich

Von Stanley Tucci (Big Night – Nacht der Genüsse, Joe Gould's Secret, Blind Date)

Mit Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy, Tony Shalhoub, James Faulkner, Sylvie Testud

Weltpremiere – Außer Konkurrenz

Hao ji le (Einen schönen Tag noch)

Volksrepublik China

Von Liu Jian (Piercing I)

Weltpremiere - Animationsfilm

Helle Nächte

Deutschland / Norwegen

Von Thomas Arslan (Dealer, Ferien, Im Schatten, Gold)

Mit Georg Friedrich, Tristan Göbel, Marie Leuenberger, Hanna Karlberg

Weltpremiere

Joaquim

Brasilien / Portugal

Von Marcelo Gomes (Cinema, Aspirinas e Urubus, O Homem das Multidões, Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo)

Mit Julio Machado, Isabél Zuaa, Nuno Lopes, Rômulo Braga, Welket Bungué, Karay Rya Pua

Weltpremiere

Logan - The Wolverine

USA

Von James Mangold (Durchgeknallt, Walk The Line, Wolverine: Weg des Kriegers)

Mit Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Doris Morgado, Sienna Novikov, Elizabeth Rodriguez

Weltpremiere - Außer Konkurrenz

Mr. Long

Japan / Deutschland / Hongkong, China / Taiwan

Von Sabu (Monday, Ten no chasuke)

Mit Chen Chang, Sho Aoyagi, Yiti Yao, Junyin Bai

Weltpremiere

The Party

Großbritannien

Von Sally Potter (Orlando, Yes, Ginger & Rosa)

Mit Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

Weltpremiere

Pokot (Spoor)

Polen / Deutschland / Tschechische Republik / Schweden / Slowakische Republik

Von Agnieszka Holland (Hitlerjunge Salomon, Bittere Ernte, In Darkness)

Mit Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav Krobot, Jakub Gierszał, Patricia Volny, Borys Szyc

Weltpremiere

Return to Montauk

Deutschland / Frankreich / Irland

Von Volker Schlöndorff (Die Blechtrommel, Diplomatie)

Mit Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Niels Arestrup

Weltpremiere

Sage femme (Ein Kuss von Béatrice)

Frankreich / Belgien

Von Martin Provost (Le ventre de Juliette, Séraphine, Violette)

Mit Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet

Weltpremiere – Außer Konkurrenz

T2 Trainspotting

Großbritannien

Von Danny Boyle (Trainspotting – Neue Helden, The Beach, Slumdog Millionär)

Mit Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner

Internationale Premiere - Außer Konkurrenz

Teströl és lélekröl (On Body and Soul)

Ungarn

Von Ildikó Enyedi (Mein 20. Jahrhundert, Simon mágus)

Mit Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider

Weltpremiere

Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope)

Finnland

Von Aki Kaurismäki

Internationale Premiere

Una Mujer Fantástica

Chile / Deutschland / USA / Spanien

Von Sebastián Lelio

Weltpremiere

Viceroy’s House

Indien / Großbritannien

Von Gurinder Chadha (Kick it like Beckham, What’s Cooking)

Mit Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Huma Qureshi

Weltpremiere – Außer Konkurrenz

Wilde Maus

Österreich

Von Josef Hader

Mit Josef Hader, Pia Hierzegger, Georg Friedrich, Jörg Hartmann, Denis Moschitto

Weltpremiere – Debütfilm