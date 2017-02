Zur diesjährigen Ausgabe der Berlinale werden Catherine Deneuve, Stanley Rush, Geoffrey Tucci, Penélope Cruz, Robert Pattinson, Hugh Jackman, Richard Gere, Kristin Scott Thomas, Ewan McGregor, Robert Carlyle, Laura Linney und Hugh Bonneville sind mit neuen Filmen vertreten.

Sie alle flanieren am Potsdamer Platz bei den Filmpremieren über den roten Teppich. Berlinale-Chef Dieter Kosslick begrüßt hier die Stars höchstpersönlich - und das im Schnitt dreimal am Tag. Doch auch am Haus der Berliner Festspiele in Wilmersdorf oder am Friedrichstadt-Palast in Berlin-Mitte werden bekannte Gesichter gesichtet.

Die Zentrale des Festivals ist traditionell das Hotel Grand Hyatt am Potsdamer Platz. Hier finden die Pressekonferenzen statt, bei denen die Stars auch vor den Kameras der Fotografen posieren. Zutritt haben allerdings nur akkreditierte Journalisten. Film-Fans positionieren sich derweil an der Garageneinfahrt.

Der beste Weg, einem Filmstar während der Berlinale leibhaftig zu begegnen, ist immer noch dieser: Einfach in diversen Berliner Luxushotels wahllos mit dem Fahrstuhl durch die Gegend fahren. Die Wahrscheinlichkeit mit einem der Stars ein paar Sekunden auf engstem Raum zu verbringen, ist gar nicht so gering wie man vielleicht denkt.

Besonders beliebt ist seit einigen Jahren das Soho House auf der Torstraße in Berlin-Mitte. Hier wohnt George Clooney, wenn er in der Stadt ist. Bradley Cooper und Madonna waren auch schon da, und es gibt sogar einen Kinosaal für Privatvorstellungen. Zutritt zum Hotel haben allerdings nur Club-Mitglieder und Hotelgäste.

Da die Filmprominenz auch mal was essen muss, bieten sich auch zahlreiche Restaurants für die Promi-Sichtung an: Lokale wie das "Borchardt" in der Französischen Straße oder das "Grill Royal" in der Friedrichstraße dürften wieder einige VIP-Besuche verzeichnen.