Wie stellt man jemanden dar, den jeder zu kennen glaubt? Am Sonntag hat "Der junge Karl Marx" auf der Berlinale Premiere. Im Interview erklärt Marx-Darsteller August Diehl, was ihn an getriebenen Weltverbesserern fasziniert - und welches Marx-Detail ihm sympathisch ist.

rbb|24: Herr Diehl, was war denn Ihre erste Reaktion auf das Angebot, die übergroße Gestalt Karl Marx zu spielen? August Diehl: Wir sind ja alle von diesen Bildern nicht frei. Bei mir war Marx ein Schulthema, und mir kam schon der Gedanke: Oh Gott, Marx, das Kapital, Sozialismus, Kommunismus. Bei mir tauchte dann aber auch sofort die Frage auf: Wer war das denn eigentlich wirklich? Wir kennen seine Schriften, seine Ideen - wenn man sie denn kennt -, und sie begegnen uns auf die eine oder andere Art auch immer wieder. Aber wer war er wirklich? Und wenn man sich zum Beispiel in seine Briefwechsel mit Engels und seiner Frau Jenny reinliest, dann merkt man, dass hinter diesem "Marx" ein Mensch steckt.

Zur Person August Diehl ist gebürtiger Berliner (*1976). Die Hauptrolle als Computerhacker Karl Koch im Kinofilm "23 – Nichts ist so wie es scheint" aus dem Jahr 1998, brachte ihm den Deutschen Filmpreis als bester Darsteller. In Quentin Tarantinos Nazisatire "Inglourious Basterds" hatte er 2009 eine größere Rolle als SS-Sturmbannführer Dieter Hellstrom. Hauptrollen hatte er außerdem in den deutschen Kinofilmen "Die kommenden Tage" (2010) und im RAF-Drama "Wer wenn nicht wir" (2010).

Wie würden Sie den Menschen Marx beschreiben? Er hatte was Autoritäres im Umgang mit Menschen, aber er hat gleichzeitig alle Menschen gleich behandelt, egal welcher Schicht oder welchem Stand sie angehörten. Das war vor allem in dieser damaligen Zeit bemerkenswert, in der die Standesgesellschaft ja gerade erst aufgehoben wurde. Er hat mit einem Bettler auf der Straße genauso geredet wie mit einem Polizisten oder einem Bourgeois. Er hatte einen spöttischen Humor. Er war scharfzüngig und gleichzeitig ein Familienmensch. Er hatte was Patriarchisches, zugleich eine Schwere und auch Ungeschicklichkeit, die sich gut mit dem eher charmanten Engels ergänzt hat. Marx konnte außerdem unheimlich wütend werden. Es gibt aber noch ein kleineres Detail, das sehr viel über ihn erzählt und das ich sehr sympathisch finde: Als einer, der bis heute zu den genauesten Kennern des Kapitalismus zählt, hat er es nicht fertig gebracht, auch nur eine Woche mit seinem Taschengeld hauszuhalten. Vielleicht war das für diesen vergeistigen Menschen einfach nur Kleinkram, ich weiß es nicht.

Auch wenn es um den Menschen Marx geht, ein unpolitischer Film ist "Der junge Karl Marx" trotzdem nicht. Aber ist er denn Ihrer Ansicht nach auch aktuell, obwohl er vor etwas mehr als 170 Jahren spielt? Ja, und das hat Karl Marx schon damals gesehen, dass wir in einem System leben, das zwar immer wieder sein Aussehen ändern wird, aber trotzdem alles beim Gleichen bleibt. Es wird immer so sein, dass dort wo das Kapital ist, die Macht liegt. Wir sind von Produkten und Dingen umgeben, von denen wir entfremdet sind, weil andere sie herstellen. Und deswegen entfremden wir uns auch von der Welt. Aus diesem Grund ist Marx nicht nur ein Wirtschaftsdenker, sondern ein Philosoph.

Und ein unverbesserlicher, getriebener Weltverbesserer. Davon finden sich bei Ihren wichtigsten Rollen ja so einige. Stimmt, ja.

Warum? Haben Sie eine heimliche Sehnsucht danach? Ich hege eine große Bewunderung für solche Leute. Weil ich sehr stark empfinde, dass wir in einer Zeit leben, in der es das kaum noch gibt. Jetzt wurde gerade Trump gewählt, und man kann da nur lesen, gucken und hilflos zuschauen. Im Gegensatz zur Mitte und zum Ende des 19. Jahrhunderts oder den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, gibt es dieses echte Auflehnen im Augenblick nicht mehr: Dass Menschen wirklich aufbegehren und etwas ändern wollen. Vielleicht weil nicht die Kraft dafür da ist oder weil sich die Menschen irgendwie damit abgefunden haben. Das ist, glaube ich, der Grund, warum mich das immer wieder fasziniert hat - mir zumindest vorzustellen, jemand zu sein, der glaubt, er wäre wichtig und muss etwas ändern. Wobei ich es selbst ja auch nicht tue, sondern mich damit begnüge, solche Leute zu spielen.

Gemeinsam mit Ihrem Regisseur Raoul Peck und Ihren Schauspielkollegen Stefan Konarske als Engels und Vicky Krieps als Jenny Engels stellen Sie "Der junge Karl Marx" auf der Berlinale vor. Können Sie sich noch an ihre erste Berlinale erinnern? Ich habe nicht mehr mitgezählt, aber es ist natürlich mein Festival. Ich bin mit dem Beruf in dieser Stadt aufgewachsen. Bei meinen ersten Berlinalen haben wir uns mit Freunden und meinem Bruder noch heimlich auf Partys eingeschlichen: Durch den Hintereingang, durch die Küchen, an den Bodyguards vorbei oder mit gefälschten Stempeln. All diese Sachen. Dann wurde man irgendwann zu diesen Partys eingeladen, weil man Filme gemacht hat, und es war längst nicht mehr so lustig. Ich habe hier auch immer tolle Filme gesehen. Ich finde, es ist ein sehr streitlustiges Festival, ein offenes Festival und immer noch ein politisches Festival. Und jetzt ist es natürlich ein großer Luxus, mit Marx hier zu sein, weil es dafür keine bessere Stadt und kein besseres Festival gibt. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Alexander Soyez.

