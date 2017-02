Der Wettbewerb ist vorbei, jetzt entscheidet die Jury. Am Samstagabend verleiht sie den Goldenen und die Silbernen Bären der Berlinale. Als großer Favorit gilt Aki Kaurismäkis "The Other Side of Hope" – gleich drei Gründe sprechen für ihn. Von Fabian Wallmeier

Ein älterer Herr, der mit der Eröffnung eines Restaurants einen neuen Lebensabschnitt beginnen möchte, und ein syrischer Flüchtling, der an Bord eines Kohlendampfers in Finnland landet: Diese beiden Figuren treffen in Aki Kaurismäkis "The Other Side of Hope" aufeinander. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Film am Samstagabend den Goldenen Bären gewinnt.

Jedenfalls sprechen drei Gründe dafür, dass Kaurismäki als strahlender Sieger aus dem an Höhepunkten armen Wettbewerb 2017 hervorgehen könnte: Erstens hat der finnische Star-Regisseur kurz nach dem Wettbewerbsstart im finnischen Fernsehen bekannt gegeben, dass er keine weiteren Filme mehr machen will. Es wäre also die letzte Chance, ihn zu ehren – und das gewiss nicht mit seinem schwächsten Film.