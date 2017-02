Der Altmeister Volker Schlöndorff startet am siebten Festivaltag mit dem Liebesdrama "Rückkehr nach Montauk" in den Berlinale-Wettbewerb. In der Max-Frisch-Verfilmung widmet er sich erneut dem Werk eines alten Freundes. Ebenfalls zu Besuch kommt eine Darstellerin, die schon den Silbernen Bären in der Vitrine stehen hat.