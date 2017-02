Nach den umstrittenen Einreiseverboten von US-Präsident Donald Trump rechnet Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mit einer Politisierung der Berlinale. "Das Dichtmachen der Grenzen in den USA hat sehr direkte Auswirkungen auf das internationale Filmgeschäft und auf das Kulturleben in Deutschland", sagte Grütters vor Beginn der 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin (9. bis 19. Februar) der Nachrichtenagentur dpa.

"Es ist selbstverständlich, dass dieses Thema alle Künstler umtreiben wird", so Grütters weiter. Trump hatte am vergangenen Wochenende ein Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten verhängt.

Eine weitere Herausforderung für Filmemacher ist Grütters zufolge der erstarkende Nationalismus in vielen Ländern der Welt, in Europa etwa in Polen, Ungarn und der Türkei. "Deshalb freue ich mich besonders auf den Eröffnungsfilm "Django", der die Frage nach dem Verhalten von Künstlern in einem autoritären System stellt", sagte sie. "Wie schnell wird man vereinnahmt? Wie entschieden kann man sich widersetzen? Sich mit solchen Fragen filmisch zu beschäftigen, kann einen neuen, anderen Blick auf heutige Geschehnisse eröffnen."