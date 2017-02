Eine Wohnung in einem verlassenen Hinterhaus in Berlin-Kreuzberg wird zum Schauplatz krankhafter Obsession und Gewalt. Cate Shortlands "Berlin Syndrome" läuft im Panorama der Berlinale. Der Psychothriller spiegele auch die besondere Geschichte der Stadt wider, erklärt die australische Regisseurin im Interview.

rbb|24: Cate Shortland, was hat Sie an dem Stoff von "Berlin Syndrome" interessiert?

Ihnen wurden die Augen verbunden, damit sie auf eine instinktive Art, weniger rational, miteinander in Berührung kommen. Und das war gut. Ich ließ Max während der Dreharbeiten an schreckliche Dinge denken: Wenn wir ihn jetzt in einer bestimmten Szene auf der Leinwand sehen, hat sich dabei immer noch ein anderer Film in seinem Kopf abgespielt.

Wir haben etwa zehn männliche Schauspieler gecastet und uns für Max entschieden, weil man ihm als Typen auf gar keinen Fall zutrauen würde, was er im Film tut. Wir haben vor Drehbeginn zwei Wochen lang in einem ganz ähnlichen Appartement die Rollen mit ihnen erarbeitet.

Es ist eine Art innere Flucht, denn sie realisiert, dass sie sterben könnte. Und sie akzeptiert das irgendwann – was eigentlich schrecklich ist. Aber: Sogar in einer schrecklichen Situation brauchen wir einander, haben wir Sehnsucht. Auch das wollte ich mir anschauen, ohne zu urteilen.

Clare will geliebt werden, sie fühlt sich unsicher, alleine und sie braucht einen Mann, der sie erfüllt. Er sieht interessant aus, unterrichtet amerikanische Literatur, ist nett, ein guter Liebhaber, ist aber in seinem Wesenskern ganz anders. Diese charakterlichen Facetten wollte ich auch zeigen.

Schauspielerisch ist das Ergebnis wirklich bemerkenswert. Nun hätte ihr Film, ähnlich wie "Split" von M. Night Shyamalan, ein riesiger Erfolg hier in Deutschland, einfach mit der Gefangenschaft beginnen können. Warum war es Ihnen so wichtig, vorab eine Art Liebesgeschichte zu inszenieren und auch das normale Touristenleben, den Berliner Alltag zu zeigen?

Welche Rolle spielt Berlin als Stadt und historischer Ort in Ihrem Film?

Es ist auch ein Film über Berlin. Andi ist ein Produkt seiner Umgebung, aufgewachsen in der DDR, einer schattenhaften Utopie. In gewisser Weise spiegelt ihre Beziehung einen totalitären Zustand wider, mit ihm als Diktator. Ein wichtiger Aspekt im Film ist die Rekreation von Utopien. Er will sich selbst, aber auch Clare, neu erschaffen. Doch dann langweilt ihn, was er kreiert hat – eine Frau in diesem Fall – und er sucht sich das nächste Opfer.

Clare kommt als Touristin, hat sie überhaupt ein Interesse an der Geschichte dieser Stadt?

Sie sucht einen cooleren, kultivierteren Ort als das australische Brisbane, wo sie herkommt. Sie erlebt die Stadt und ihre Geschichte wie in einem Fotoalbum: Sie hat eine romantische Idee von der DDR als einem System, in dem die Menschen Widerstand geleistet haben. Aber sie hat keine Idee davon, was es wirklich bedeutet hat, dort nicht herauszukommen.

Erst ganz am Ende des Films sieht sie die Leute auf der Straße als Individuen und echte Menschen. Auch das hat etwas mit Totalität zu tun. Sehen Sie sich an, was im Moment passiert: Die Macht ist in der Hand von Menschen ohne Ethik.