Ja, das gibt einem was, weil es natürlich das Privileg ist nach so langer Arbeit, die man da getan hat. Und die sind ja alle auch charmant, das darf man nicht vergessen. Es gibt ganz wenige, die nicht charmant sind. Dennoch sind diese Momente große Erlebnisse, die sich schwer auskosten lassen, weil sie so schnell vorbei gehen. Wir stehen maximal eine halbe Stunde auf dem roten Teppich. Eine Umarmung dauert vielleicht eine Sekunde. Ich bringe die dann da rein und dann sehe ich die nicht mehr, weil dann schon die Nächsten kommen. Aber man sitzt manchmal dann doch vorher zusammen und redet darüber was passiert ist. Bei den Filmen, die dort das erste Mal gezeigt werden, fragt man mich natürlich auch, warum wir die ausgewählt haben und warum ich diesen Film genommen habe. Und natürlich sage ich dann immer: nur deinetwegen.