Am dritten Tag der Berlinale werden die Vorhänge in den Hotels etwas länger zugezogen bleiben - es gilt, die ersten Partys zu verkraften. Fatih Akin treibt sich am ersten Festivalwochenende gerne lang herum. Spannend wird es am Samstag für Josef Hader und sein Regiedebüt - und Geoffrey Rush, der den Schweizer Künstler Alberto Giacometti gibt.