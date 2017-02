Interview | Leiterin der Sektion "Generation" - "Jugendliche reflektieren ihre Privilegien"

14.02.17 | 12:30 Uhr

Das Filmprogramm der Berlinale für junge Kinogänger kommt in die Jahre: Maryanne Redpath war 1978 mitverantwortlich dafür, dass aus der ursprünglich als Kinderfilmfest gegründeten Filmreihe die Sektion "Generation" entstand. Im Interview blickt sie zurück.

rbb|24: Frau Redpath, wie sind Sie bei der "Generation" gelandet? Maryanne Redpath: Über ganz viele Quer- und Umwege. Ich habe Filme gemacht, ich habe Kinder unterrichtet, ich habe auch zwei Jahre lang - bevor ich beim damaligen Kinderfilmfest angefangen habe - im Büro des damaligen Berlinale-Chefs gearbeitet. Vorher habe ich sehr viel Kunst gemacht: Performance-Art in Sydney, in Australien. Ich bin Medienpädagogin und habe einen Bachelor in Classical Studies aus Neuseeland. Also, es sind ganz viele Dinge in meinem Werdegang, die hierher geführt haben – Glück und Können. Ich liebe Kinder, und ich bin eine ganz große Filmliebhaberin. Insofern war das eine ganz tolle Sache, als beides zusammen gekommen ist.

Über die Sektion "Generation" auf der Berlinale - Anspruch: Filme auf Augenhöhe Seit 1978 widmet die Berlinale eine Sektion speziell Kindern und Jugendlichen: Generation. In den zwei Wettbewerben Generation Kplus und Generation 14plus sollen Filme des internationalen Gegenwartskinos auf Augenhöhe junger Menschen präsentiert werden. Im Zentrum stehen Werke, die thematisch und formal mit der Erfahrungswelt von Kindern oder Jugendlichen verbunden sind.

Man hört oft von Menschen, die mit Kindern arbeiten, sie seien selbst Kind geblieben – trifft das auf Sie zu? Nein, ich bin erwachsen, ich bin zweifache Oma. Niemand hier in der Sektion ist Kind, wir sind alle erwachsen und tragen eine große Verantwortung, um ein gutes Programm zusammenzustellen. Aber ich interessiere mich für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen, und das zeigt sich in der Auswahl. Unsere Filme gehen Kinder und Jugendliche an. Es sind meistens keine klassischen Kinderfilme oder Filme, die gezielt für ein junges Publikum gemacht wären. Aber wir bekommen viel Feedback von unserem Zielpublikum und das beeinflusst dann unsere Auswahl für das nächste Jahr.

Aber das Programm funktioniert ja nicht nur für junge Menschen. Ich merke, je älter ich werde, desto mehr interessiert es mich, wie junge Menschen, zu denen ich nicht mehr gehöre, ticken. Sie sind nicht allein mit dieser Beobachtung, wir machen ja ganz gezielte Altersempfehlungen für jeden Film, und die Empfehlungen sind nach oben gerichtet. Das heißt viele Erwachsene entdecken die Filme auch für sich. Viele kommen mittlerweile zu unseren Filmen ohne Alibikind oder –jugendliche. Unsere Filme bieten eine große Projektionsfläche, vor der Erwachsene ihr eigenes Leben und ihren Werdegang auch verstehen können. Ich finde, wenn wir als Erwachsene unsere Köpfe und Herzen öffnen für das, was junge Menschen bewegt, dann ist das eine Bereicherung in unserem Leben.

Wie entscheiden Sie, welche Filme für Kinder geeignet sind? Jedes Jahr werden mehrere Filme unserer Sektion seitens von Erwachsenen kritisiert. Da heißt es dann: 'Das kann man Kindern doch nicht zeigen, das traumatisiert sie - Filme, in denen es um Krieg geht oder um ein Kind in einer dysfunktionalen Familiensituation.' Aber wenn man Kinder oder Jugendliche fragt, ob sie sich überfordert fühlen, dann sagen sie: 'Nein, nein, wir finden das gut, wenn dieser Film kein Happy End hat. Wir finden das interessant zu wissen, dass es in der Ukraine einen Krieg gibt oder Konflikte in der Türkei. Es geht uns an, dass manche Kinder in dieser Welt nicht zur Schule gehen können oder dass soviel Reichtum wie in unserer Gesellschaft nicht normal ist.' Sie reflektieren ihren eigenen Reichtum, ihre Privilegien. Auch wenn es um Sexualität geht. Viele junge Menschen tragen in der realen Welt, aber auch in unseren Filmen, Geheimnisse mit sich herum, die ganz fürchterlich sind. Die Filme können dann manchmal Anstöße geben, damit sich die jungen Menschen ihren Eltern, Gleichaltrigen oder Lehrern gegenüber öffnen.

Wie hat sich generell der Kinder- und Jugendfilm über die vergangnen 40 Jahre verändert?

In der Bildsprache und der Technik. Alles in der Gesellschaft ist schneller geworden, und die Technik ist digital. Aber auch andere Themen sind relevanter heutzutage. Manchmal hab ich das Gefühl, wenn wir die über 2.000 eingereichten Filme sichten, dann sehen wir alle fürchterlichen Dinge, die in der Welt passieren – potenziert! Wir wollen das Programm ja nicht überladen mit schwerwiegenden Themen, aber wir wollen die Kinder und Jugendlichen auch nicht belügen oder leugnen, dass es auch schlimme Dinge gibt in dieser Welt, die sie angehen.

Und wie hat sich die Sektion für Kinder- und Jugendfilme bei der Berlinale verändert? Am Anfang haben die Kollegen sehr pädagogisch gearbeitet. Sie haben die Filme in der Landesbildstelle einem jungen Publikum gezeigt und Aufnahmen gemacht, während der Film lief, um zu schauen wie die Kinder reagieren und das zu analysieren. Ich finde das faszinierend, aber zum Glück müssen wir so etwas nicht mehr machen. Damals war ein Kinofestival für Kinder weltweit eine neue Sache. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Susanne Bruha.