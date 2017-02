Knapp 29.000 Kinobesucher haben abgestimmt. Die Verleihung des Panorama Publikums-Preises von Radioeins in Zusammenarbeit mit der Panorama-Sektion findet am Sonntag im Cinemaxx am Potsdamer Platz statt. Die rbb-Intendantin Patricia Schlesinger wird die Preise übergeben.

24 Stunden im Leben syrischer Zivilisten – mitten im Bürgerkrieg: Davon erzählt "Insyriated", ein Spielfilm des belgischen Regisseurs Philippe Van Leeuw, der den Alltag im Ausnahmezustand fühlbar macht. Die Geschichte hat die Zuschauer der Berlinale am meisten begeistert. Der Film landet auf Platz 1 in der Publikumsgunst.

Es braucht nur wenige Einstellungen, um den Zuschauer in den permanenten Ausnahmezustand eines Krieges hineinzuziehen. Die Wohnung, einst trautes Heim, ist zum Gefängnis geworden. Philippe Van Leeuws Kammerspiel zeigt Menschen in einer extremen Situation, die extremes Verhalten mit sich bringt.

"Insyriated" wurde im Libanon gedreht, weil es in Syrien zu gefährlich war. Die Story handelt von einer Familie und ihrer philippinischen Haushälterin, die sich sich in ihrer Wohnung in Damaskus verbarrikadieren. Das Wasser wird knapp. Doch jeder Gang nach draußen kann tödlich enden, weil sich auf den Dächern Scharfschützen positioniert haben. Verzweifelt versucht man den Familienalltag aufrechtzuerhalten, während draußen der Krieg wütet. Man trifft sich mittags am großen Esstisch und versucht, gegen das Dröhnen der Bomben und Maschinengewehre anzusprechen.

Platz 2 geht an den japanischen Film "Close-Knit" (Karera ga Honki de Amu toki wa) von Regisseurin Naoko Ogigami. Die Japanerin erzählt die Geschichte eines elfjährigen Mädchens, das von ihrem Onkel und dessen Freundin aufgenommen wird, nachdem ihre Mutter sie verlassen hat. Die Transfrau Rino kümmert sich fürsorglich um Tomo und bietet ihr nicht nur liebevoll zubereitete Speisen an, sondern auch ein neues Zuhause. Doch bald bekommt die Idylle erste Risse.

Auf Rang 3 hat es der ungarische Film "1945" von Ferenc Törok geschafft. Der Film spielt im August 1945, als zwei Überlebende des Holocaust aus einem Zug an einem Dorfbahnhof aussteigen. Schweigend begleiten sie einen Wagen, auf dem sie zwei Kisten transportieren. Sofort schwirren Gerüchte durchs Dorf. Haben die Männer Puder, Parfüm und Seife geladen, als Konkurrenz für den einheimischen Drogisten? Sind es Verwandte des früheren Ladenbesitzers, eines Juden, der von Dorfbewohnern denunziert und dann verschleppt wurde? Plötzlich liegt Angst über der Gemeinde. Denn viele waren verstrickt in die Verbrechen der letzten Jahre, durch Verrat, Schweigen und eiskalten Diebstahl.

Dokumentarfilm-Publikumsliebling der Berlinale ist "I Am Not Your Negro" von Regisseur Raoul Peck geworden. Er inszeniert die 30 bislang unveröffentlichten Manuskriptseiten des bedeutenden US-Autor James Baldwin aus dem Jahr 1979. Sein Text "Remember this house" sind persönliche Erinnerungen an seine drei ermordeten Bürgerrechtler-Freunde Malcolm X, Medgar Evers und Martin Luther King sowie Reflexionen der eigenen, schmerzhaften Lebenserfahrung als Schwarzer in den USA. Die Doku ist eine verstörende Einsicht in die bis heute vom Mainstream weitgehend ausgeblendete Wirklichkeit schwarzer Amerikaner. Samuel L. Jacksons Stimme verleiht der Sprache Baldwins einen angemessenen Ausdruck.

Regisseur Raoul Peck ist übrigens auf der Berlinale gleich mit zwei Filmen vertreten. Neben "I Am Not Your Negro" ist er mit dem Film "Der junge Karl Marx" in der Sektion Berlinale Special Gala vertreten, in dem August Diehl die Hauptrolle spielt.