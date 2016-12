Der niederländische Regisseur und Drehbuchautor Paul Verhoeven (78) wird Jury-Präsident der 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin (9. bis 19. Februar 2017). Berlinale-Direktor Dieter Kosslick sagte dazu am Freitag, mit ihm habe man einen Regisseur als Präsidenten, der in den unterschiedlichsten Genres sowohl in Europa als auch in Hollywood gearbeitet hat. "In der Bandbreite seines Filmschaffens spiegelt sich seine kreative, vielfältige Verwegenheit und sein Experimentierwillen", erklärte er weiter.