Django Reinhardt gehört zu den Künstlern, die bereits zu Lebzeiten eine Legende waren: Ein Sinti, der weder Lesen noch Schreiben gelernt hatte, dafür aber mit einem unglaublichen musikalischen Talent gesegnet war. Ein Mann, der einen katastrophalen Unfall überlebte. Ein Straßenmusiker, der Weltruhm erreichte. Kein Wunder, dass Reinhardt hinreichend cineastischen Inspirationsstoff lieferte – etwa für den fiktiven Jazzgitarristen Emmett Ray in Woody Allens Hommage an die Swing-Ära "Sweet and Lowdown". Allerdings ist Etienne Comars "Django", der diesjährige Eröffnungsfilm der Berlinale, bislang das erste Kino-Biopic über den berühmten Gitarristen. Überflüssig zu sagen, dass das längst überfällig war.

Hier in "La Zone", wo viele Sinti Station machen, entdeckt Django Reinhardt früh seine Liebe zur Musik. Als man dem Zwölfjährigen eine Banjo-Gitarre schenkt, schaut er sich die Fingersätze von den anderen Musikern ab, lernt ungeheuer schnell durch Nachahmen und tritt nach kürzester Zeit gemeinsam mit dem Akkordeonisten Guerrino in Cafés und Lokalen auf. Mit 18 Jahren heiratet er.

In einem Wohnwagen im belgischen Liberchies kommt Reinhardt am 23. Januar 1910 auf die Welt. Seine Eltern sind Manouches, französischsprechende Sinti. Der Vater Jean-Eugène ist Musiker, die Mutter Négros Tänzerin. Das Paar lässt den gemeinsamen Sohn auf den Namen Jean Baptiste Reinhardt im Geburtsregister eintragen, nennt ihn aber nur Django. Die Familie lebt in Südeuropa und Nordafrika und lässt sich 1918 – nachdem der Vater sie verlassen hat – in einer ärmlichen Wohnwagensiedlung am Rande von Paris nieder.

Vielleicht wäre Django Reinhardt niemals über den Status eines guten Unterhaltungsmusikers hinausgekommen. Aber zwei Ereignisse drängten sein Leben in andere Bahnen. Das erste ist eine Katastrophe, die ihn fast das Leben kostet: Im Oktober 1928 gerät sein Wohnwagen in Brand. Reinhardt wird schwer verletzt, Ring- und kleiner Finger seiner linken Spielhand bleiben verkrüppelt – dabei hatte er gerade seine erste Schallplatte aufgenommen. Er werde nie mehr spielen können, prognostizieren ihm die Ärzte. Doch Reinhardt beweist ihnen das Gegenteil. Mit zähem Üben eignet er sich eine Drei-Finger-Technik an, mit einer schnellen Schlaghand, virtuosen Läufen und Glissandi. Er setzt den Daumen ein und bestreitet seine Soli ausschließlich mit Zeige- und Mittelfinger.

Nach dem Krieg scheint sich Reinhardt in einer Phase der musikalischen Neuorientierung zu befinden. Doch die US-Tour mit dem großen Duke Ellington 1946 gerät zum kleinen Fiasko. Django Reinhardt fühlt sich zurückgesetzt und taucht an einem Abend erst drei Stunden nach Konzertbeginn auf, was die dortige Musikszene mit bösen Kritiken quittiert. Der "Duke" reagiert süffisant auf die Extravaganzen seines Kollegen: "Einer der Lieblingsaussprüche Djangos war: 'Vielleicht morgen'."



In New York entdeckt Reinhardt den Bebop. Zurück in Paris versucht er, den Stil auf der elektrischen Gitarre für sich zu erschließen und tritt sogar mit dem Trompeter Dizzie Gillespie in Brüssel auf. Doch zu einem wirklichen künstlerischen Neustart hat er keine Zeit mehr: Am 16. Mai 1953 bricht Django in seinem Lieblingscafé in Samois, wo er wie immer eine Partie Billard spielt, zusammen. Noch am selben Tag stirbt er mit gerade einmal 43 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Bei der Beerdigung legt man ihm seine Gitarre, wie es bei den Manouches üblich ist, als Grabbeilage neben den Sarg.