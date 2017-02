Regisseur Matti Geschonneck ist vor der Premiere seines neuen Films "In Zeiten des abnehmenden Lichts" bei der Berlinale sehr aufgeregt. Der 63-Jährige sagte am Montag in Berlin, er habe den fertigen Film erst am vergangenen Freitag gesehen. Sie hätten bis Ende November gedreht und im Januar letzte Szenen in der Ukraine aufgenommen. "Da kam der Ruf von der Berlinale sehr überraschend", so Geschonneck.