Interview | Science-Fiction in der DDR - "Diese Astronautenanzüge und das alles - das war mir schnuppe"

10.02.17 | 07:43 Uhr

Auch in der DDR wurden Science-Fiction-Filme gedreht - der Spacetrip "Eolomea" von 1972 kehrt am Freitag für die Berlinale ins Kino International zurück. Regisseur Herrmann Zschoche erzählt im Interview, warum er so einen Film nie wieder drehen würde - und wieso ihn manche für einen Außerirdischen halten könnten.



rbb|24: Herr Zschoche, "Eolomea" ist inzwischen 45 Jahre her. Jetzt läuft er im Rahmen der Retrospektive, die sich dem Science-Fiction Film widmet, auf der Berlinale. Wie schauen Sie heute auf Ihren Film zurück? Herrmann Zschoche: Für mich ist er ein Nebenwerk, vielleicht der einzige klassische Genrefilm, den ich je gemacht habe. In diesen Tagen erfahre ich dass "Eolomea" vielen Leuten wichtig ist. Das überrascht mich sehr. Warum überrascht Sie das? Offenbar gibt es einen festen, sehr begeisterten Publikumskreis, ähnlich wie vielleicht bei Indianerfilmen. Mich selbst hat die Arbeit an diesem Film damals… naja vielleicht untertreibe ich jetzt (Pause). Wissen Sie, es passte mir damals eigentlich nicht rein, und ich hatte auch zu wenig Material, mit dem ich arbeiten konnte. Noch heute bemerke ich, wenn ich den Film nach so vielen Jahren wieder sehe, dass mich dieser ganze technische Bereich eigentlich gar nicht interessiert. Ich hasse Zahlen, IBAN, Kabel und Stecker, meinen Computer. Als Mann ohne Handy erscheine ich manchen vielleicht selbst wie ein Außerirdischer (lacht).

Zur Person Von "Karla" bis "Kommissar Rex" - Herrmann Zschoche Zschoche wurde 1934 in Dresden geboren . Von 1954 bis 1959 studierte er an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam und kam anschließend als Regieassistent zum DEFA-Studio für Spielfilme Sein kritischer Film "Karla" über eine desillusionierte junge Lehrerin wurde 1966 verboten . Trotzdem avancierte Zschoche zu einem der erfolgreichsten Regisseure und Drehbuchautoren der DDR. 1972 drehte er "Eolomea" .

Nach der Wende etablierte sich Zschoche im Fernsehgeschäft. Ob "Natalie - Endstation Babystrich" , "Kommissar Rex" oder der "Tatort" - Zschoche hatte keine Berührungsängste.

1997 zog er sich aus der Fernsehregie zurück. Heute lebt er in Storkow (Oder-Spree) und schrieb in den vergangenen Jahren Texte über den Maler Caspar David Friedrich .



Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber: Den Eindruck hatte ich auch. Wenn man den Film ansieht, spielen die Raumschiffe, das All, die Technik eine komplett untergeordnete Rolle. Es geht um Kritik an der Obrigkeit, um Freiheit, um Mut. Der Drehbuchautor Angel Wagenstein hat bei "Eolomea" damals ein ganz gutes Bild gewählt: Eine Herde Büffel steht eingezäunt auf einer Weide. Irgendwann wird das Gatter geöffnet und sie sind frei – aber sie bleiben stehen. Mit der Freiheit können sie nicht umgehen. Das Thema hat bei "Eolomea" mein Interesse gefunden, die irdischen Menschen aus Fleisch und Blut, ihr Humor. Daneben enthält er diese subversive Bürokratiekritik. Ein Beispiel: In einer Raumkabine hängt ein Schild auf dem steht: "Nicht aussteigen, bevor der Zug hält", daneben ein olles Telefon. Sowas hat mir Spaß gemacht. Diese Astronautenanzüge und das alles - das war mir schnuppe.

Wie haben Sie all das an der DDR-Zensur vorbeibekommen? Ihr Film "Karla" war ein paar Jahre vorher verboten worden. Wenn ich das wüsste. Aber Sie müssen sehen: Es gab auch Perioden der ideologischen Entspannung. Man muss sich die Kulturpolitik der DDR nicht so sehr in Beton gegossen vorstellen. Es war ein Auf und Ab, entlang der Linien des Kalten Krieges, wo es ja ebenfalls diese Phasen gab. Das wissen viele nicht, die nicht in dieser Zeit gelebt haben. Wie kamen Sie zu der Arbeit an "Eolomea"? Ich verkehrte in einer DEFA-Arbeitsgruppe, die ein Jahr zuvor schon "Goya – oder der arge Weg der Erkenntnis" gemacht hatte, für damalige Verhältnisse ein aufmüpfiger Film (eine deutsch-sowjetische Romanverfilmung von Konrad Wolf, Anmerkung d. Red.). Angel Wagenstein war auch bei "Goya" Dramaturg gewesen. Eines Tages legte er also das Drehbuch für "Eolomea" auf den Tisch und sagte: "Guckt mal, ich hab da was geschrieben. Vielleicht interessiert Euch das ja." Wolf war nicht interessiert, ich hatte nix zu tun – und dann hatte ich’s eben. Mehr nicht.

Worum geht's? DEFA-Film von 1972 - Eolomea Nachdem in der Nähe der Raumstation "Margot" mehrere Raumschiffe spurlos verschwunden sind, tritt der Wissenschaftliche Rat zusammen. Es kommt zu einem Streit zwischen Maria Scholl (Cox Habbema), Leiterin der Station "Erde-Zentrum", und Professor Ole Tal (Rolf Hoppe), dessen Tochter zu den Vermissten gehört. Gegen Tals Willen setzt die junge Wissenschaftlerin ein allgemeines Flugverbot durch. Unterdessen träumt auf einem nahen Asteroiden der Kosmonaut Dan Lagny von einer Rückkehr zur Erde – und in die Arme Marias, die er während eines Urlaubs auf den Galapagos-Inseln kennengelernt hat. "Eolomea" wird am 10.02 (19:00 Uhr) und am 11.02. (11:30) im Kino International gezeigt - Herrmann Zschoche wird am 10.02. dabei sein.

Sie haben dann mit Schauspielern aus sechs Ländern gedreht, an "Eolomea" waren Studios aus Moskau und Sofia beteiligt. Was hat das Ganze damals eigentlich gekostet? Das war nicht mein Bier. Es hat sicher viel gekostet, aber es gab ja dann doch kein Material für das Geld. Wir konnten zum Beispiel keine Aluminiumplatten kaufen, die hätten sich in einem Science-Fiction-Film aber durchaus gut gemacht, wie Sie sich vorstellen können. Die Architekten haben also mit den Werkleitern damals so manche Pulle getrunken, bis da doch was ging. Es war kriminell, an der Planwirtschaft vorbei, die haben gezaubert. Wenn Sie den Film heute nochmal drehen könnten, würden Sie andere Themen wählen, um die Zukunft zu beschreiben? Ich würde mich hüten, sowas überhaupt nochmal zu drehen. Es ist nicht mein Genre, es war ein Zufall unter meinen 20 Filmen - ein Außenseiter sozusagen. Ich habe auch währenddessen leider nicht Geschmack dran gefunden (lacht). Ich kann Ihnen dazu noch eine kleine Geschichte erzählen.

Bitte. Ich habe mir mit meinem Kameramann von "Eolomea" später einen der drei DEFA-Science-Fiction-Filme im Kino angesehen. Denn Titel darf ich jetzt nicht verraten. Wir haben die ganze Vorstellung lang so gelacht. Der Film war so kindlich, geschmacklich manchmal so daneben. Der Bösewicht war sagenhaft bitterböse, wenn Sie verstehen. Er hat sich mit einer Mundsprayflasche angesprüht, was das sollte, habe ich nicht verstanden. Gibt es überhaupt einen Science-Fiction-Film, den Sie bemerkenswert finden? Nein, eigentlich nicht. (Pause). Warten Sie, wie hieß dieser Film von Kubrick, "2001 – Odyssee im Weltraum"? Das war ein paar Jahre vor "Eolomea" (1968, d.Red.). Da fand ich die Szene beeindruckend, in der eine Raumstation zu Walzermusik von Johann Strauss durchs All fliegt. Überhaupt, die Musik. An mehr erinnere ich mich nicht.

