Berlinale Shooting Star Louis Hofmann - Nach der Berlinale geht's zur Oscar-Verleihung

13.02.17 | 11:28 Uhr

Nacktszenen als frisch verliebter Schwuler - Louis Hofmann ist süchtig nach solchen Rollen, die ihm eigentlich Angst machen. Der 19-Jährige ist einer der Shooting Stars der Berlinale - und hat gleich nach dem Festival einen Termin in Los Angeles. Von Anna Wollner

"Ich kann eigentlich nichts Anderes sagen, als dass es eine extrem große Ehre ist, nun mit denen in einer Kategorie genannt zu werden", sagt Louis Hofmann mit einem verschmitzten Grinsen. Zu wissen, dass die früheren "European Shooting Stars", wie zum Beispiel Moritz Bleibtreu, Daniel Brühl oder Hannah Herzsprung, mal am gleichen Punkt standen wie er, und jetzt ihm dieses Potential zugerechnet wird, erfüllt den Schauspieler sichtlich mit Stolz. Die Auszeichnung als Shooting Star kam für den 19-jährigen Wahlberliner überraschend, hat er doch eigentlich mit einer weiblichen Kollegin gerechnet. Aber die Auszeichnung kommt auch nicht von ungefähr. Denn die Schauspielerei stand schon früh auf seiner Berufswunschliste ganz oben. "Schauspielerei war schon immer mein Traumberuf. Nur mit sechs oder sieben, da wollte ich Fußballer werden. Aber den Traum hat wohl jeder Junge."

Mehr zum Thema Deutscher Nachwuchsschauspieler - Louis Hofmann ist Shooting Star der 67. Berlinale Louis Hofmann hat bereits den Bayerischen und den Deutschen Filmpreis gewonnen. Nun wird der 19-jährige Schauspieler bei der 67. Berlinale als europäischer Shooting Star geehrt.

Nie in die Kinderstar-Falle getappt

Den einen Traum - den richtigen - konnte er umsetzen. Mit zwölf Jahren begann er seine Kinokarriere als Tom Sawyer in "Die Abenteuer des Huck Finn". Dabei ist er nie in die Falle des Kinderstars getappt. Zu schnell kamen die ersten ernsten Rollenangebote. Für seine Darstellung eines rebellischen Jungen in "Freistatt" bekam er unter anderem den Bayrischen Filmpreis. Es war eine erwachsene Rolle, in der er genug Raum hatte, sich zu entfalten, die ihm den Mut gab, sich auch nach außen hin als ernstzunehmenden Schauspieler zu präsentieren.

Sucht nach respekteinflößenden Rollen

Hofmanns Spiel wirkt nie aufgesetzt, nie gewollt oder übertrieben. Er zögert, hat Zweifel, überlegt, bevor er Rollen zusagt. Wie bei "Die Mitte der Welt", einer sensiblen und mutigen Romanverfilmung von Jakob M. Erwa. "Ich hatte enormen Respekt vor der Rolle. Aber Phil ist eine Figur, an der man wachsen kann. Danach suche ich - nach Rollen, vor denen ich Angst habe." Phil ist ein ganz normaler schwuler Jugendlicher, der sich das erste Mal verliebt. Hofmanns bisher größte Herausforderung. "Weil Phil sehr weit von mir selber entfernt ist und ich dafür mit Jakob M. Erwa eine vollkommen neue Körperlichkeit und einen Sprachduktus entwickelt habe", sagt Hofmann rückblickend. Es sei ein sehr weiter Weg gewesen, bis er natürlich spielen konnte, ohne darüber nachzudenken und nicht mehr aktiv handeln zu müssen.

Vertrauen für Sexszenen aufgebaut

Damit meint er vor allem die vielen Nacktszenen, intime Momente, die ihn Überwindung gekostet haben. Zusammen sind Hofmann, Regisseur Erwa und sein Schauspielkollege Jannik Schümann für ein paar Tage weggefahren, haben Vertrauen aufgebaut, sich kennengelernt. "Dann haben wir irgendwann den Schritt gewagt und standen nackt voreinander. Wir haben uns abgetastet, ganz behutsam, haben uns gegenseitig erklärt, was wir fühlen, was wir machen. Natürlich rutscht bei Sexszenen die Hand auch mal an den Arsch. Da darf man sich nicht erschrecken, das muss selbstverständlich sein, dass das passieren kann."

Mehr zum Thema Exklusiv für Streaming-Dienst - Drehstart für Schweighöfers Amazon-Serie Komödien von Matthias Schweighöfer sie unheimlich erfolgreich. 2016 hat er in Berlin eine Serie - exklusiv für den Streaming-Dienst Amazon Prime gedreht.

Schauspieler in Oscar-nominiertem Film

Sich nackt machen, körperlich, aber vor allem emotional - das sind die Hürden, die er nehmen muss, auch auf internationaler Ebene. In dem dänischen Drama "Unter dem Sand" spielt er einen jungen deutschen Soldaten, der nach Ende des Zweiten Weltkrieges als menschlicher Spürhund deutsche Landminen entschärfen muss. Es ist die Hauptrolle in einem Film, der in diesem Jahr für den Oscar als bester nicht englischsprachiger Film nominiert ist. Hofmann wird nach der Berlinale nach Los Angeles zur Oscar-Verleihung fahren. Aber seine bisher wichtigste Auszeichnung hat er schon: "European Shooting Star 2017". "Explizit bedeutet mir diese Auszeichnung, dass ich die Möglichkeit habem vom europäischen Markt noch mal anders wahrgenommen zu werden beziehungsweise überhaupt wahrgenommen zu werden. Das ist das, wonach wir Schauspieler immer streben: wahrgenommen zu werden."

Rollen in "You Are Wanted", "Lammbock 2" und "Dark"

Eine für ihn vollkommen unbegründete Sorge. Denn Hofmann hat seine nächsten Engagements schon sicher. Im März spielt er in der Amazon Prime Serie "You Are Wanted" an der Seite von Matthias Schweighöfer, in der Kifferkomödienfortsetzung "Lammbock 2" und "1.000 Arten, den Regen zu beschreiben". Aktuell steht er für die Netflix-Serie "Dark" vor der Kamera. Alles andere lässt er auf sich zukommen. "Ich habe keinen Masterplan für die nächsten fünf Jahre. Weil es einfach nicht planbar ist. Es kann sich so schnell ändern bei einem so unstetigen Beruf. Deswegen kann man nur hoffen."

Die deutschen Shooting Stars der Berlinale

2016: Mit "Fack ju Göhte" gelang der gebürtigen Berlinerin der Durchbruch. Im letzten Jahr wurde Jella Haase als Shooting Star ausgezeichnet.

2015 wurde der deutsche Schauspieler Jannis Niewöhner als europäischer Shooting Star ausgezeichnet.

2014: Maria Dragus ist der deutsche Shooting Star der Berlinale. Sie hat bereits den Deutschen Filmpreis in der Kategorie Beste darstellerische Leistung für ihre Rolle der Klara in "Das weiße Band" bekommen.

2013: Saskia Rosendahl. Noch im selben Jahr erhielt sie eine Nominierung für den New Faces Award als beste Nachwuchsschauspielerin.

2012: Anna Maria Mühe bekam 2002 eine Rolle im Film "Große Mädchen weinen nicht" und feierte damit ihr Filmdebut. Zehn Jahre später lief Anna Maria als Shootingstar über den Berlinale-Teppich.

2011: Der ehemalige Student der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" spielte sich 2010 als Goethe in die Herzen der Zuschauer. 2011 ernannte die Berlinale Alexander Fehling zum vielversprechendsten deutschen Nachwuchstalent.

2009 lieferte David Kross einen eleganten Auftritt als Titelgewinner ab, zwei Jahre später spielt er eine Rolle in einem von Steven Spielberg produzierten Film "Gefährten"

2008 galt Hannah Herzsprung noch als neues Gesicht - heute gehört sie zu den Großen.

2007 : Maximilian Brückner, 2011 wird er zusammen mit David Kross in Steven Spielbergs Film "Gefährten" eine Rolle übernehmen.

2006 stand die mittlerweile bekannte Schauspielerin Johanna Wokalek im Rampenlicht.

2005 wurde Max Riemelts Talent gekürt, 2011 nahm er den Grimmepreis mit nach Hause.

2004: Jung und verspielt - wirkte die damals 28-jährige Schauspielnachwuchskünstlerin Maria Simon während der Pressekonferenz auf der Berlinale.

2003 läuft Daniel Brühl als junges Talent über die Berlinale Teppich. Dieses Jahr entscheidet er selber als Teil der Internationalen Jury der Berlinale über die Zukunft den Anderen.

2002: Antonio Wannek wuchs in Kreuzberg auf und hatte mit elf Jahren seinen ersten Fernsehauftritt. Mit seiner Rolle in Dominik Grafs Film "Der Felsen", überzeugte er die Shooting-Star-Jury.

2001: Benno Fürmann und Heike Makatsch sind Shooting Stars der Berlinale. Beide gehören heute zu den Deutschen Stars.

2000: Bereits im Jahr zuvor war Deutschland mit einem männlichen und weiblichen Schauspieler vertreten: August Diehl und Nina Hoss.

1999: "Lola rennt" machte ihn bekannt wie einen bunten Hund. Moritz Bleibtreu ist der deutsche Shootingstar, so wie Maria Schrader.

1998: Jürgen Vogel und Franka Potente die ersten beiden Shooting Stars. Heute sind sie weltweit bekannt und arbeiten mit den größten Filmproduzenten. Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen