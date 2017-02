31. Teddy-Award-Verleihung bei der Berlinale - Schwule Kreuzfahrt und Strip-Shows für Frauen

17.02.17 | 19:19 Uhr

Schwul-lesbische oder Transgender-Filme werden bei der Berlinale schon seit 31 Jahren mit dem Teddy Award geehrt - so auch heute. Große Chancen auf den Preis hat eine Doku über eine Kreuzfahrt nur für Schwule und ein chilenischer Film über eine Transgender-Frau.

Die deutsche Regisseurin, Produzentin und Autorin Monika Treut wird beim schwul-lesbischen Berlinale-Filmpreis "Teddy" mit einem Special Award gewürdigt. Wie die "Teddy"-Veranstalter mitteilten, hat Treut nicht nur das feministische und lesbische Kino seit den 80er Jahren geprägt, sondern auch die unabhängige Filmszene. Ihr legendärer Film "Die Jungfrauen Maschine" aus dem Jahr 1989 ist bei der Berlinale in einer restaurierten Fassung gelaufen. Sie selber sagt darüber, es sei ein Vintage-Feministinnen-Punk-Film. Der Film handelt von Frauen, die sich Stripshows ansehen und selbst "noch Schamhaare hatten", die auch zu sehen sind, so die 62-jährige Filmemacherin. Der Film bilde alles ab, was sie toll fand, als sie das erste Mal in San Francisco war, so Treut im Gespräch mit der rbb-Hörfunkwelle Radioeins. Strip-Shows für Frauen und Drag-Shows seien für sie völlig neu gewesen. "Und dann habe ich das eben einfach nachgestellt", so Treut.

Regisseurin Monika Treut am Rande der Berlinale im Interview mit Radioeins

Lustfeindliches Deutschland in den 80ern

Die Story handelt von einer Journalistin, die auf dem Weg nach San Francisco ist und rauskriegen will, wie man nicht an der romantischen Liebe erkrankt. Dabei findet sie Frauen, die ihr Dildos zeigen und sieht Drag-Kings strippen. Sie befreit sich von den gesellschaftlichen Zwängen und findet eine neue Identität. Die männlich dominierte Filmkritik der 80er Jahre tat den Film als Trash ab und beleidigte die Hauptdarstellerin, die fette Beine und einen dicken Hintern habe. Aber auch die Feministinnen haben den Film kritisiert. Laut Treut hatte damals Alice Schwarzer das feministische Zepter in der Hand und argumentierte immer damit, dass Pornografie schlecht ist. "Es war sehr lustfeindlich in Deutschland damals für Frauen", so die Filmemacherin. Deswegen ist Treut in die USA gegangen und dort für ihre Filme gefeiert worden. Treut sagt, sie wolle Filmemacherinnen ermutigen, ihre eigenen Fantasien umzusetzen, auch wenn die Kritiken schlecht sind.



Inder sucht Liebe auf dem "Dream Boat"

In den unterschiedlichen Sektionen der Berlinale sind fast 40 Filme und Dokumentationen für den Teddy nominiert, etwa "Eine fantastische Frau" aus Chile. Dieser handelt von einer jungen Transfrau, die mit einem älteren Mann zusammen ist. Sie wird von dessen Ex-Frau und Familie bekämpft und angegriffen. Zu den Dokumentarfilmen, die Teddy-Chancen haben, gehört "Dream Boat", ein Film über eine Kreuzfahrt nur für Homosexuelle und Transmänner. Der Zuschauer ist in den Kabinen und bei den Partys an Deck ganz dicht dabei. Die Passagiere kommen teils aus homophoben Gesellschaften wie Indien. Ein 32-jähriger Inder, der noch nie in seinem Leben eine Beziehung hatte und nun auf dem Boot versucht seine Liebe zu finden, wird beispielsweise begleitet.



Zur Eröffnung der 31. Teddy-Awards spricht Bundessozialministerin Andrea Nahles. Neben dem Special Award gibt es Preise für in den Kategorien bester Spielfilm, bester Dokumentarfilm/Essayfilm und bester Kurzfilm. Dieses Jahr ziehen die Gala und die Party ins Haus der Berliner Festspiele. Im Bühnenprogramm tritt auch Sängerin Kerstin Ott ("Die immer lacht") auf. Mit Informationen von Julia Vismann