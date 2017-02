Tipps zum Berlinale-Vorverkauf - Schlangestehen für den Kinogenuss

05.02.17 | 08:45 Uhr

Endlich ist es soweit: Ab Montag sind die Karten für die 67. Berlinale zu haben. Traditionell gibt es zum Verkaufsstart lange Schlangen. Wer nicht unbedingt in einen Wettbewerbsfilm will, hat aber gute Chancen, auch später noch an Tickets zu kommen.

Am Montag, dem 6. Februar, also drei Tage vor Festivalstart, wird der Kartenvorverkauf für die 67. Berlinale beginnen. Traditionsgemäß bildet sich vor dem Schalter in den Potsdamer Platz Arkaden schon in den frühen Morgenstunden eine lange Käufer-Schlange. Der Schalter öffnet um zehn Uhr.



Hier gibt es Tickets Zentrale Vorverkaufsstellen (täglich ab 6.2., 10 bis 20 Uhr)



Potsdamer Platz Arkaden

Alte Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin (S+U-Bhf. Potsdamer Platz)



Kino International

Karl-Marx-Allee 33, 10178 Berlin (U-Bhf. Schillingstraße)



Haus der Berliner Festspiele

Schaperstraße 24, 10719 Berlin (U-Bhf. Spichernstraße) Audi City Berlin

Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin (U-Bhf. Spichernstraße / Adenauerplatz)

Die Karten können täglich von 10 bis 20 Uhr gekauft werden, und zwar in den zentralen Vorverkaufsstellen in den Arkaden am Potsdamer Platz, im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele sowie beim Autohersteller Audi am Kurfürstendamm. Um die Bestellung zu vereinfachen, hat erneut jede Vorführung einen Ticketcode. Titel, Kino, Tag und Uhrzeit müssen also nicht mehr genannt werden, es genügt der jeweilige Code.

Vorverkauf beginnt jeweils drei Tage vorher

Dabei heißt es immer wieder anstehen, warten, hoffen - denn die Berlinale-Tickets gehen nicht alle auf einmal in den Vorverkauf, sondern nach und nach. Drei Tage vor der jeweiligen Vorstellung sind die Karten verfügbar, bei Wiederholungen von Wettbewerbsfilmen sind es vier Tage.

Tickets für die Wettbewerbs-Filme, die im Berlinale-Palast gezeigt werden, kosten 14 Euro. Im Friedrichstadtpalast, im Haus der Berliner Festspiele, im Zoo Palast und im Kino International laufen die Wettbewerbs-Wiederholungen; dort kosten die Karten elf Euro. Für die Vorstellungen in den anderen Sektionen liegen die Preise zwischen vier und 14 Euro. 3D-Filme kosten einen Aufschlag von zwei Euro. 50 Prozent Ermäßigung gibt es nur an den Tageskassen der Kinos - dort werden die Restkarten aus den zentralen Vorverkaufsstellen aber grundsätzlich erst am Tag der Vorführung und nur gegen Bargeld verkauft.



Kartenverkauf am Potsdamer Platz

Berlinale-Tag am 19. Februar

Es gibt einige Vorführungen, für die nicht die Drei- bzw. Vier-Tage-Regel gilt: So gibt es bereits ab 6. Februar die Karten für alle Vorführungen im Friedrichstadt-Palast, das gleiche gilt für das Hebbel am Ufer (HAU), die Spielstätten des Kulinarischen Kinos und für die Reihe Berlinale goes Kiez. Auch der Vorverkauf für den Berlinale-Publikumstag am 19. Februar startet schon am 6. Februar. Karten für alle Filme an diesem Tag kosten in diesem Jahr auch wieder acht Euro.



Wichtig: Pro Person und Film werden nur zwei Karten verkauft. Ausnahme ist die Sektion "Generation", da gibt es vier. An den zentralen Vorverkaufsstellen können Besucher auch mit EC-Karte zahlen. Grundsätzlich dürfen (mit Ausnahme des Kinder- und Jugendprogramms "Generation") nur Besucher ab 18 Jahre in die Vorstellungen. Der Grund: Die meisten Filme haben noch keine Altersfreigabe durch die FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft).

Online-Tickets berlinale.de - Tickets sind auch auf der Website zu kaufen Tickets können vom 6. Februar an täglich ab 10 Uhr auch direkt auf der Programm-Website der Berlinale online gekauft werden.

Tickets online kaufen

Eine weitere Möglichkeit, an Tickets zu kommen, ist die Website der Berlinale, auf der über den Anbieter Eventim ein begrenztes Kontingent angeboten wird. Die Vorverkaufsfristen sind die gleichen wie an den zentralen Vorverkaufsstellen. Auch im Internet können Karten für die neu in den Verkauf kommenden Filme täglich ab zehn Uhr gebucht werden. Bezahlt wird per Kreditkarte, die Online-Tickets kosten 1,50 Euro Zuschlag pro Karte. Der Vorteil: Die gebuchten Tickets können als mobile Ticket (QR-Code) zugestellt oder als "print@home"-Ticket direkt ausgedruckt werden. Darüber hinaus können Online-Tickets auch zur Abholung am Ticket-Abholcounter in den Potsdamer Platz Arkaden gebucht werden. Die so gebuchten Tickets können ab dem 6. Februar täglich zwischen 10 und 19:30 Uhr abgeholt werden. Dort muss man einen Ausdruck der Bestellbestätigung und seinen Personalausweis vorlegen. Weil es auch an diesem Schalter längere Warteschlangen geben kann, sollte man die Karten so früh wie möglich abholen.

Berlinale-Karten an Theaterkassen

Der Verkauf an ausgewählten Theaterkassen ist insbesondere für Berlinale-Besucher, die nicht in Berlin wohnen, eine interessante Möglichkeit, im Vorfeld an Karten zu kommen. Deutschlandweit steht hier ein begrenztes Kartenkontingent zur Verfügung. Die Theaterkassen (zum Teil auch Reisebüros) müssen an das Netz der Firma "Eventim" angeschlossen sein. Entsprechende Vorverkaufsstellen in der Nähe des eigenen Wohnorts lassen sich auf Website von "Eventim" finden. Pro Karte werden zwei Euro Vorverkaufsgebühr fällig.

Tipps zum Ticketkauf Wählen Sie die "richtige" Vorverkaufskasse aus. Am Potsdamer Platz ist in der Regel am meisten los. Besser Sie probieren es im Kino International oder im Haus der Berliner Festspiele. Dort ist es erfahrungsgemäß nicht ganz so voll.



Beachten Sie die Ausnahmen bei den Vorverkaufsfristen. So gibt es für alle Vorstellungen im Friedrichstadtpalast sowie alle Filme am "Berlinale-Kinotag" (am 19. Februar) schon ab dem 6. Februar die Karten.



Fragen Sie direkt im Kino. Probieren Sie es am Tag der Vorstellung direkt im jeweiligen Kino. Bei fast jeder Vorstellung gibt es Restkarten. Sie können schon direkt zur Öffnung der Tageskasse im Kino nachfragen. Eine letzte Chance besteht etwa 30 Minuten vor Filmbeginn - für den Fall, dass Karten nicht abgeholt wurden. Im Berlinale-Palast kosten dann die Karten sogar nur die Hälfte.