"Trainspotting"-Fortsetzung im Berlinale-Wettbewerb - Sie sind wieder da

10.02.17 | 08:33 Uhr

Kann das gut gehen? Der beste britische Film der 90er Jahre wird fortgesetzt. "T2 Trainspotting" hat bei der Berlinale Deutschlandpremiere. Regisseur Danny Boyle hat die alten Protagonisten um sich versammelt - lässt sie aber inzwischen zu anderen Drogen greifen.

21 Jahre ist es her, dass der Film "Trainspotting" auf die Jugend der Welt losgelassen wurde. Die Tragikomödie von Regisseur Danny Boyle machte aus Ewan McGregor einen Star, hatte einen unglaublichen Soundtrack und spielte unter schwer Drogenabhängigen im schottischen Edinburgh. Der Film verherrlichte keineswegs Heroin, obwohl in der Clique um Renton (McGregor) alle drauf wahren. Ein Kumpel starb an einer Überdosis und das Baby eine Drogenpärchens verhungerte. Am Ende hatte Renton alle seine Freunde nach einem Drogengeschäft um jeweils 4.000 Pfund betrogen, um neu anzufangen und "genauso wir ihr zu werden" und "sich einen pervers großen Fernseher zu kaufen" - so sagte er es am Schluss im Off-Text.



Als Tourist in die eigene Jugend zurückgekehrt

21 Jahre sind also vergangen und "T2 Trainspotting" setzt auch genau dort an. Renton hat lange in Amsterdam gelebt und kommt zurück in seinen Heimatort Leith. Sein altes Kinderzimmer - in dem er den Heroin-Entzug durchgestanden hatte - sieht noch genauso aus wie damals. Er findet sogar noch ein Päckchen Heroin, aber das interessiert ihn nicht mehr. Renton ist jetzt ein Fitness-Junkie und rennt auf dem Laufband um sein Leben.

Nimmst Du noch Heroin?

Begbie, der Psychopath der Truppe (Robert Carlyle), sitzt im Gefängnis und will sich an Renton rächen. Sick Boy (Johnny Lee Miller) betreibt eine Kneipe und vermutet, dass sein alter Kumpel nur aus nostalgischen Gründen zurückgekehrt sei, als Tourist in seine Jugend. Es sei klar, was in "T2 Trainspotting" passiere, sagen Kritiker, die den Film schon gesehen haben. Überraschend daran sei jedoch die Perspektive. Die Männer fürchten sich demnach vor der Zukunft und wenn sie reden, dann nur über früher, verpasste Chancen und Frauen. So hat etwa auch Rentons Freundin (Kelly Macdonald) von damals einen Auftritt im zweiten Teil. Das erste, was sie ihn fragt: Nimmst Du noch Heroin?

Kelly Macdonald hat nur einen Kurzauftritt in "T2 Trainspotting" - darf aber natürlich nicht fehlen

Kein Film über die Energie der Jugend

Die mitwirkenden Schauspieler haben sich bei der Premiere in Edingburgh im Januar alle begeistert über das Wiedersehen am Filmset geäußert. Ewan McGregor sagte, schon nach einer Sekunde am Set mit den Jungs sei alles wieder da gewesen. "So als ob man einen alten Freund trifft." Jonny Lee Miller erzählte, dass es kein Film über die Energie der Jugend geworden sei. Das ginge auch nicht mit Männern in den 40ern. Es gehe mehr um Liebe und Verlust, um das Treffen schlechter Entscheidungen, um wahre Freunde und was einem bleibe.

Die Fortsetzung bleibt sich treu, wenngleich der Fokus von Heroin jetzt auf Kokain und Viagra liegt. Begbie wirkt immer noch so bedrohlich wie im ersten Teil. Darsteller Ewen Bremner (Spud) attestiert der Fortsetzung, dass sie mit einer Menge Humor daherkomme. Der Film sei "wie ein Abend mit alten Freunden, bei dem man erst am nächsten Morgen merkt, dass man zu viel getrunken hat", schreibt der Kritiker des Wochenmagazins "Spiegel". Zuschauer unter 40 dürften demnach aber Probleme haben, zu verstehen, worüber die Alten lachen.

Irvine Welsh sorgte für beide Romanvorlagen

Die Fortsetzung basiert zum Teil auf dem Roman "Porno" (2002) von Irvine Welsh, der auch die Romanvorlage "Trainspotting" (1993) für den ersten Film (1996) geschrieben hatte. "T2 Trainspotting" läuft am Freitag im Wettbewerb der Berlinale allerdings außer Konkurrenz. Am 16. Februar startet er in den deutschen Kinos.

Der oscarprämierte Regisseur ("Slumdog Millionaire") Danny Boyle hat auch in der Fortsetzung den Hut auf - ein Glücksfall - sagen die Schauspieler