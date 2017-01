Ziel ist es, vielversprechende Talente aus aller Welt untereinander zu vernetzen und mit etablierten Filmschaffenden zusammenzubringen. "Dieses riesige Netzwerk steht für Kulturaustausch über alle Grenzen hinweg, hält das Festival am Puls der Zeit und ist unser lebendiger Beweis, dass sich Talentförderung immer auszahlt", sagte Festivaldirektor Dieter Kosslick am Montag.

Der Verhüllungskünstler Christo kommt zur Berlinale. Der bulgarisch-amerikanische Künstler wird als Experte an Veranstaltungen für den Filmnachwuchs teilnehmen. In der Reihe "Berlinale Talents" stellen junge Filmschaffende ihre Arbeit zur Diskussion.

Rund 250 junge Filmschaffende aus 71 Ländern werden in diesem Jahr zu den "Berlinale Talents" erwartet, ein international besetztes Komitee wählte die Talente aus mehr als 2.700 Bewerbern aus. Kriterien waren neben ihren künstlerischen Leistungen, die Wirkung und Relevanz ihrer Arbeiten in den Herkunftsländern, wie es in einer Mitteilung der Berlinale hieß.

Die meisten der Nachwuchs-Filmschaffenden kommen aus den Berufsfeldern Regie, Szenenbild und Kamera. 40 der Teilnehmer werden in den Project Labs gezielt an Projekten in den Kategorien Dokumentarfilm, Spielfilm und Kurzfilm arbeiten. "Berlinale Talents" findet vom 11. bis 16. Februar 2017 in den Häusern des Theaters HAU Hebbel am Ufer statt.