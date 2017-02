Der Berlinale-Wettbewerb ist dieses Jahr auffällig arm an großen Stars, dafür reich an alten Bekannten und Regisseuren, deren große Zeit schon etwas zurückliegt. Es fehlt dieses Mal der eine große politische Film - und es gibt ziemlich sicher mehr zu lachen. Von Fabian Wallmeier

Die Stardichte eines Festivals ist natürlich in erster Linie ein Verkaufsinstrument - eines, das Berlinale-Direktor Dieter Kosslick bekanntermaßen besonders gern und besonders laut spielt. Über das künstlerische Niveau des Wettbewerbs sagt die Stardichte hingegen wenig aus. Doch auch der Blick auf die Regisseurinnen und Regisseure, die in diesem Jahr um die Bären konkurrieren, löst erst einmal größtenteils Schulterzucken aus. Es fällt vor allem die Häufung von has-beens auf: von Filmemachern, deren große Zeit schon Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt (Volker Schlöndorff, Agnieszka Holland, Aki Kaurismäki, Sally Potter). Ist es wahrscheinlich, dass sie alle im selben Jahr plötzlich Filme von A-Festival-Wettbewerbsqualität gedreht haben?

Nun muss natürlich nicht jede Berlinale mit einem Hollywood-Spektakel eröffnet werden, aber die Entscheidung für "Django" mutet schon seltsam an. Zugleich gibt sie die passende Vorschau auf das, was sonst im Wettbewerb zu erwarten ist: Richtig große Stars sind am Potsdamer Platz dieses Mal rar gesät. Richard Gere ("The Dinner"), Ewan McGregor ("T2 Trainspotting"), Hugh Jackman ("Logan"), Geoffrey Rush ("Final Portrait") und Catherine Deneuve ("Sage femme") sind wohl die größten Namen – und bis auf Gere sind sie allesamt in Filmen zu sehen, die außer Konkurrenz laufen.

Einige weitere Regisseure sorgen dafür, dass sich die Berlinale 2017 anfühlen könnte wie ein großes Ehemaligentreffen - mehrere Berlinale-Wiederkehrer stellen ihre neuen Filme vor: Cailin Peter Netzer, Sabu, Thomas Arslan, Oren Moverman, Sebastian Lélio, Alain Gomis und Andres Veiel. In diese Riege gehört auch der große Hong Sang-soo - ein Regisseur, der aber im Gegensatz zu den meisten anderen in jüngster Zeit auch auf anderen großen Festivals von sich hat reden machen.

Dazu kommen einige unbekanntere Namen, hinter denen sich natürlich meisterliche Filme verbergen können. Und dann gibt es noch zwei größere Überraschungen: Der österreichische Kabarettist und Schauspieler Josef Hader hat es gleich mit seinem Regiedebüt "Wilde Maus" in den Wettbewerb geschafft. Und aus China kommt in diesem Jahr mit "Have a Nice Day" als einziger Beitrag ein Animationsfilm.

Relativ sicher ist in jedem Fall schon jetzt: Es wird in diesem Jahr im Wettbewerb mehr zu lachen geben als in den vergangenen Jahren: Haders "Wilde Maus", Potters "The Party" und Hongs "On the Beach at Night Alone" dürften eindeutig als Komödien einzuordnen sein. Auch etwa bei Danny Boyles "T2 Trainspotting", Sabus "Mr. Long" und Kaurismäkis "The Other Side of Hope" wird es wohl kaum durchgängig deprimierend zugehen.

"Mut, Zuversicht und Humor" hat Kosslick als Oberthemen für den Wettbewerb ausgegeben - was man als Direktor eines sich als besonders politisch verstehenden Festivals eben so sagt, wenn man sein Programm verkaufen möchte und es ausnahmsweise mal keine Antworten auf die drängenden Probleme der Zeit verspricht. Ein so eindeutig als Film zum Thema der Stunde programmierter Beitrag wie der enttäuschende Gewinnerfilm 2016, "Fire at Sea" über die Flüchtlingskrise auf Lampedusa, lässt sich im diesjährigen Wettbewerb jedenfalls zum Glück vorab nicht ausmachen.

Erstaunlich ist dagegen, dass ausgerechnet in diesem Jahr nur ein Dokumentarfilm im Wettbewerb vertreten ist, Veiels Künstlerporträt "Beuys". 2017 wird schließlich zum ersten Mal der festivaleigene Dokumentarfilmpreis verliehen, von einer eigens einbestellten Jury. "Beuys" konkurriert nun mit 15 Filmen aus anderen Sektionen um diesen Preis. Diese 16 Filme sind allerdings nur ein kleiner Ausschnitt: 92 der 399 Filme im Berlinale-Programm sind Dokus – so viele wie noch nie. Das Panorama hat auch dieses Jahr wieder seine eigene Untersektion Panorama Dokumente, die Kinder- und Jugendsektion Generation zeigt mehr Dokumentarfilme als üblich – und auch im Forum ist die Dichte ungewöhnlich hoch. Der deutsche Regisseur Heinz Emigholz ist dort etwa mit gleich vier Dokus vertreten, von denen allerdings keine für den Dokumentarfilmpreis nominiert ist.

Das Panorama widmet sich in einem Schwerpunkt den "Schwarzen Welten", so auch im Eröffnungsfilm "The Wound", einem südafrikanischen Drama, in dem Homosexualität und Stammesriten aufeinanderprallen. Außerdem gibt es unter anderem einen Berlin-Thriller zu sehen: In "Berlin Syndrome" von Cate Shortland spielt Max Riemelt einen Lehrer, der eine australische Touristin in seiner Wohnung gefangen hält.

Rätselhaft wie immer ist die Auswahl der Sektion Berlinale Special. Doch dort haben sich immerhin einige Stars angekündigt: Gezeigt werden beispielsweise die deutschen Star-Vehikel "Es war einmal in Deutschland …" mit Moritz Bleibtreu und "In Zeiten des abnehmenden Lichts", nach dem Buchpreisgewinner-Roman von Eugen Ruge, mit Bruno Ganz und Sylvester Groth. Hollywood-Flair sollen neue Filme mit Penélope Cruz ("The Queen of Spain") und Robert Pattinson ("The Lost City of Z") versprühen. Beide sind zwar keine Clooneys und stehen auch nicht im ganz großen Rampenlicht des Wettbewerbs - aber für ein bisschen Glamour im Berliner Winter wird es reichen.