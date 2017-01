Mit der Weltpremiere von Etienne Comars Regiedebüt "Django" werden am 9. Februar 2017 die 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin eröffnet. "Django" läuft außer Konkurrenz im internationalen Wettbewerb. In dem französischen Film erzählt Regisseur Etienne Comar von der Flucht des weltberühmten Gitarristen und Komponisten Django Reinhardt während des Zweiten Weltkriegs.

Die Story beginnt im Jahr 1943 ein, in dem von Deutschland besetzten Paris. Dort führte Reinhardt ein recht unbeschwertes Leben als Musiker. Der großartige Gitarrist brauchte nur wenige Momente, um sich mit seiner Gitarre in die Herzen der Menschen zu spielen. Als Sinti wird seine Familie jedoch von den Nazis verfolgt und schikaniert. Gemeinsam mit seiner schwangeren Frau und der Mutter will er über den Genfer See in die Schweiz fliehen, was sich jedoch als schwieriger herausstellt als geplant.

"Django Reinhardt war einer der schillerndsten Vorreiter des europäischen Jazz und Begründer des Gypsy-Swing. "Django" zeigt auf packende Weise ein Kapitel seines bewegten Lebens und ist eine ergreifende Überlebensgeschichte. Die ständige Bedrohung, seine Flucht und die fürchterlichen Gräueltaten an seiner Familie konnten ihn nicht daran hindern weiterzuspielen", sagt Berlinale-Direktor Dieter Kosslick.