Ebenfalls jung, aber schon etwas erfahrener ist Louis Hofmann: Der 19-Jährige wurde am Montag als Berlinale Shooting Star geehrt. Nach der Berlinale geht's für ihn weiter zur Oscar-Verleihung. Er hat die Hauptrolle in einem Film, der in diesem Jahr für den Oscar als bester nicht englischsprachiger Film nominiert ist.