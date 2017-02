Alex Ross Perry, einer der spannendsten Regisseure des US-Independent-Kinos, stellt zwei Jahre nach "Queen of Earth" auch seinen neuen Film im Forum vor: In "Golden Exits" erzählt er relativ geradlinig relativ wenig: Eine Gruppe von New Yorkern tritt in unterschiedlichen Konstellationen zusammen und redet, übereinander und aneinander vorbei. Kleine Lügen und eine tiefe Melancholie bestimmen die Miniaturen. Die strahlenden Farben des 16mm-Filmmaterials konterkarieren die Düsternis der Gespräche. Dazu ein erlesener Cast, mit Chloe Sevigny, Jason Schwartzman und Adam Horovitz (Beastie Boys).