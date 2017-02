Annas (Birgit Minichmayr) und Nicks (Philipp Hochmair) Beziehung ist gefährdet, auch weil er mit der Nachbarin (Mona Petri) schläft. Nun fährt das Paar für ein halbes Jahr in die Schweiz. Greg Zlinskis Film wirbelt diese Grundkonstellation schnell durcheinander. Zeitliche Abläufe verhaken sich ineinander, Doppelgängerinnen treten auf, Menschen sterben und sind wieder da, ein Schaf wird überfahren, eine Katze gibt Wissen preis. Eine sehr unterhaltsame Horror-Groteske vor bedrohlicher Alpenkulisse, die am Ende der drohenden Enttäuschung durch ein Übermaß an Auflösung zum Glück doch noch entgeht.