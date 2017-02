Es dauert keine dreißig Sekunden, da fährt Hugh Jackman als Logan/Wolverine das erste Mal seine Krallen aus und spießt eine Handvoll Latinos auf, die sich an seiner Limousine zu schaffen machen. Es ist ein brutaler, ein gewalttätiger Moment, in dem sich selbst Wolverine unwohl zu fühlen scheint. Wolverine ist alt geworden, Haare und Bart sind ergraut, sein Körper ist gezeichnet von unzähligen Narben. Und doch steht er nach dem kurzen Kampf wieder auf und presst sich mit eisernem Willen die Kugeln, die ihn durchlöchert haben aus der Brust. Doch die Wunden bleiben. Denn mit dem Altern nimmt nicht nur seine Sehstärke ab – er trägt jetzt Lesebrille - sondern auch seine Fähigkeit zur Selbstheilung.

Basierend auf der Comicvorlage "Old Man Logan" von Mark Millar nimmt uns Regisseur James Mangold mit ins Jahr 2029. Es herrscht Endzeitstimmung, die Mauer zwischen Mexiko und Amerika steht, die Mutanten wurden größtenteils vernichtet. Wolverine versteckt sich mit dem an Alzheimer erkrankten Professor Charles Xavier (Patrick Stewart) und dem Sonnenlichthassenden Caliban (Stephen Merchant) in einer alten Industriebrache nahe der amerikanisch-mexikanischen Grenze, in einem umgekippten und von Löchern durchsiebten Metallsilo. Wolverine versteckt sich vor der Welt und wird doch gefunden. Von einer jungen Krankenschwester, die ihn um Hilfe bittet und nur wenig später tot in ihrem Apartement liegt. Logan soll ein junges Mädchen nach North Dakota bringen. Nach Eden, ins vermeintliche Paradies.