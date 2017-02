Zwei Cousins haben ein Verbrechen begangen. Jetzt sitzen die Eltern beim Abendessen zusammen und beraten, was zu tun ist. Dabei kommen dunkle Geheimnisse auf den Tisch. Oren Movermans Film "The Dinner" ist seiner Romanvorlage leider in jeder Hinsicht unterlegen. Von Fabian Wallmeier

Doch leider hält Moverman diesen Tonfall nicht durch. Je später der Abend, desto trüber die Dinnergäste. Moverman lässt in Rückblenden all die Familiengeheimnisse, die der Roman geschickt nach und nach enthüllt, relativ plump und größtenteils viel zu früh auf den Tisch fallen.

Der Tiefpunkt ist erreicht, wenn Moverman Paul und Stan (Richard Gere) auf eine Audio-Guide-Tour tief in die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs schickt - der im Film als Leitmotiv herhalten muss, das übrigens im Vergleich zum Motiv des Holocaust im Roman vollkommen unverständlich bleibt. Von einem dicken Rotfilter dramatisiert, rauschen nun Aufnahmen von Denkmälern vorbei, ein Störgeräusch weist uns den Weg ins dräuende Unheil. Dann sieht man die Brüder auf einer Treppe sitzen – und die nun folgende Enthüllung aus der Familiengeschichte verpufft nach all dem Schwulst folgenlos.

Richard Gere wirkt in "The Dinner" fast genauso fehlbesetzt wie in Movermans vorigem Film "Time out of Mind", in dem man ihm den heruntergekommenen Obdachlosen, den er spielt, nicht eine Minute lang abnimmt. In "The Dinner" gibt er nun den aufrechten Macher-Typen, nichts von der Mehrschichtigkeit und Verlogenheit der Figur im Roman vermag Gere zu transportieren. Neben dem eigentlichen Hauptdarsteller Coogan bleibt er blass, ebenso neben Laura Linney, die Pauls Frau Claire angemessen bedrohlich als zu allem bereite Löwenmutter spielt.