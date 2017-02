Seine Theorie "Jeder Mensch ist ein Künstler", wurde auf erdenkliche Weise kolportiert, zitiert, missinterpretiert und missverstanden. "Seine Arbeiten waren wie Dynamit in den schwäbischen 'Suburbs', wo ich aufwuchs", erklärt Regisseur Andres Veiel, der 1959 geboren wurde. Beuys habe ihn in den Achtzigerjahren "immens beeinflusst". Veiel, der einem größeren Publikum erstmals 2001 durch seinen Dokumentarfilm "Black Box BRD" bekannt wurde, versucht in seinem aktuellen Wettbewerbsbeitrag nun eine behutsame Annäherung an die Person und den Künstler.