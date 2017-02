Filmkritik | "Django" - Kaum bemerkenswerter Film zum Auftakt der Berlinale

09.02.17 | 21:11 Uhr

Der Jazzgitarrist Django Reinhardt sieht sich im Paris der Nazi-Besatzung zunehmend unter Druck. Davon will "Django", der am Donnerstag die Berlinale eröffnet hat, wohl erzählen. Doch Reinhardts Motivationen bleiben unklar in diesem allenfalls mittelmäßigen Film, findet Fabian Wallmeier.

Paris, 1943: Django Reinhardt probt mit seinem Quintett. Er hat ausgesprochen schlechte Laune, herrscht seine Mitmusiker an. "Ich spiele doch nur, was da auf dem Blatt steht", verteidigt sich einer kleinlaut. "Es ist mir egal, was da steht", mault Reinhardt. Er selbst kann keine Noten spielen, hochbegabter Autodidakt, der er ist.

Den herrisch-genialischen Musiker Django Reinhardt (1910 – 1953) fängt "Django" von Drehbuchautor und Regiedebütant Etienne Comar etwas klischeehaft, aber nachvollziehbar ein. Hauptdarsteller Reda Kateb kann sehr schön schmollen und mal unglücklich, mal unbeteiligt schauen. Die warmen Brauntöne, die den Film dominieren, sind ebenfalls hübsch anzusehen. Auch die langen Sequenzen in Konzertsälen und Jazz-Bars, in denen naturgemäß viel Musik zu hören ist, sind stimmig, wenn auch ohne jede überraschende Nuance eingefangen.

Seltsam gleichgültiger Anstrich

Problematisch aber ist das Wesentliche: das Psychogramm des Menschen Django Reinhardt, das Comar hier allem Anschein nach versucht. Denn bis zum Ende bleibt die Figur rätselhaft, blass, in ihren Haltungen unklar, in ihren Gefühlsregungen unnahbar. "Django" zeigt das Leben des Jazz-Gitarristen zwischen 1943 und 1945, zur Zeit der Besetzung Frankreichs durch Deutschland. Reinhardt ist Sinti, eine von den Nazis verfolgte und ermordete ethnische Gruppe. Als Ausnahme-Musiker hat er einen Sonderstatus, die Besatzer wollen ihn sogar auf große Deutschland-Tour schicken, zur Belustigung der Truppen. Doch schon bei seiner Familie, der Mutter Negros und seiner Frau Naguine, die ihn ständig umgeben, fängt die Unsicherheit an.

Die Bedrohung Reinhardts und seiner Familie durch die Nazis wird allerdings selten richtig sichtbar. Ein bisschen markiges Anordnungs-Gekeife hier, etwas "Der Führer ist groß" da – und auf einmal sind alle Sinti in einem Lager interniert. Doch auch jetzt wirkt Reinhardt noch nicht nennenswert beeindruckt oder gar eingeschüchtert. Das mag die entrückte Sichtweise des Musikers auf alles Nicht-Musikalische adäquat abbilden, doch dem Film als Ganzem verleiht es auch einen seltsam gleichgültigen Anstrich.

Plötzlich hat Reinhardt Angst

Dann aber auf einmal sollen wir glauben, dass all das Django Reinhardt doch nahe geht. "Ich habe Angst", sagt er zu seiner Geliebten Louise (Cécile de France), "ich habe Angst um dich." Er flieht schließlich vor den Deutschen in die Schweiz, zusammen mit seiner Familie. "Auch er hat schließlich die Augen geöffnet", sagte Comar auf der Pressekonferenz . Wann genau Reinhardt das getan hat und warum – das verrät der Film nicht.

Reinhardt läuft durch den Schnee, auf der Flucht vor einer deutschen Patrouille. Um ihn herum ist nur noch Weiß zu sehen – was natürlich den Assoziationsraum der Filmgeschichte weit aufstößt - viel weiter, als dieser mittelmäßige Film es verträgt. Erst kürzlich war eine ähnliche Szene in einem anderen Künstler-Biopic zu sehen, und der Vergleich fällt deutlich zu Ungunsten von "Django" aus. Denn er macht klar, wie uninspiriert Comar sich seinem Thema nähert: Pablo Larrains "Neruda" über den chilenischen Dichter Pablo Neruda, läuft auf einen irrwitzigen Showdown im Schnee zu, in dem all die lustvolle Verwirrung, die der Film bis dahin mit der Biographie und mehreren Metaebenen betrieben hat, ihren verblüffenden Höhepunkt erreicht.

Django Reinhardt dagegen läuft einfach noch ein bisschen weiter. Dann schneidet Comar ins Paris nach der Befreiung von den Deutschen, zu einem kitschig-heroischen Happy-End. Warum die Berlinale dieses kaum bemerkenswerte Regiedebüt als Eröffnungsfilm ausgewählt hat, bleibt ein großes Rätsel.

Fazit: Etienne Comar zeigt einen Ausschnitt aus dem Leben des Jazz-Gitarristen Django Reinhardt. Wer dieser Django Reinhardt ist und was ihn umtreibt, bleibt dabei aber weitgehend unklar. Ein uninspiriertes Regiedebüt, das als Eröffnungsfilm der Berlinale keine gute Figur macht.