Bemerkenswert im Jubiläumsrausch: Die katholische Kirche hat in den 500 Jahren dazugelernt. Statt wie einst Luther vom Hof zu jagen und zu bekämpfen, haben einige hohe Herren erst mal bedächtig, aber kontinuierlich Salz in die Suppe gestreut und im leisen Tonfall - aber nicht minder wirkungsvoll - eingestreut, dass die Trennung doch kein Grund zum Feiern sei und es doch eher ein trauriges Gedenken sein müsse.

Die Reden sind wohlfeil, klug und bedeutungsschwer - anknüpfend an Luthers Erbe und das Erbe seiner Mitstreiter und: Mitstreiterinnen – auch wenn die im ganzen Luther-Gedenk-Gedöns erst recht unterzugehen drohen. Und jeder nimmt sich heraus, was er meint von Luther verstanden zu haben. Die Freiheit zum Beispiel - sie wird zur Rechtfertigung des weit verbreiteten Egotrips missbraucht. Sicher nicht in Luthers Sinn.

Die Protestanten, traditionell gern schuldbewusst, haben sich eine Weile das Feiern fast versagt, sind tief in die ökumenischen Diskussionen eingestiegen, vertreten durch die Kirchenspitze mit den katholischen Oberen nach Israel gereist, begrüßen den Papst im schwedischen Lund, Stichwort Lutherischer Weltbund, und überreichen am Beginn des Jubiläumsjahres erstmals einem Katholiken, Kardinal Lehmann, die Luthermedaille. Der das übrigens wirklich verdient hat – zumal es auch Katholiken gut tut, wenn die raren, zumindest zeitweiligen Querdenker und Aufmüpfigen gestärkt werden.

Also ökumenisch alles bester Dinge und das ist in der Tat ein großer Fortschritt. Dennoch: Mitunter wirkt die Evangelische Kirche vor allem wie eine große Interessen-Austarierungsanstalt, in denen Einzelne um der Karriere willen nach Ämtern streben.

Wo ist er, der reformatorische Geist? Das Eintreten für Überzeugungen, das Aneckende? Die Zivilcourage von Christinnen und Christen im Herbst 1989? Das Aufstehen wider die Verhältnisse, auch wenn nicht feststeht, dass alles ein gutes Ende hat?

Gut, dass das Jubiläum erst am Anfang ist. So wie Luther in einer Zeit des Umbruchs seine Chance genutzt hat zu wirklicher Veränderung, so hat diese Chance auch die Kirche der Reformation im Jahr 2017.