An Martin Luther ist irgendwie nicht mehr vorbeizukommen. Die Buchläden sind voll. Es gibt Reportagen, Filme, Ausstellungen, Kekse, Bonbons, Socken und auf was sonst noch so der Name des Reformators so auftaucht. Luther sells, was aber eben nicht an den Errungenschaften, die wir dem Reformator zu verdanken haben – wie die deutsche Sprache, Bildung und Sozialsystem – liegt, sondern am perfekten Marketing.