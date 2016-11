Am Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) im Mai 2017 werden sich in Berlin auch katholische Gemeinden und Einrichtungen beteiligen. So will das Erzbistum Berlin ein Schiff chartern, das kirchengeschichtliche Stadtrundfahrten und kulturelle Angebote "mit Saloncharakter" macht. Das wurde am Wochenende beim Diözesanrat der Katholiken bekannt. Die höchste Laienvertretung im Erzbistum Berlin sicherte dem Kirchentag seine Unterstützung zu. Dazu werden vom 24. bis 28. Mai rund 140.000 Dauerteilnehmer sowie insgesamt 45.000 Tagesgäste in der Hauptstadt erwartet.