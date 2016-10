Gottesdienst und Festakt in Berlin - Ein Zeichen der Ökumene zu Beginn des Luther-Jahres

Genau ein Jahr vor dem 500. Jahrestag der Reformation haben in Berlin die Feierlichkeiten zum Luther-Jahr begonnen. Zum Auftakt setzte die evangelische Kirche ein besonderes Zeichen - und verlieh einem katholischen Würdenträger die Luther-Medaille.



In Berlin haben am Montag die Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Reformation begonnen. Ein ganzes Jahr lang, bis zum Reformationstag am 31. Oktober 2017, will die evangelische Kirche an die Person und das Wirken des Kirchen-Reformators Martin Luther erinnern. Den Auftakt machte ein Festgottesdienst in der Marienkirche am Berliner Alexanderplatz.

Bundespräsident Joachim Gauck

Gauck spricht von "Initialzündung"

Am späten Nachmittag wurden die Feierlichkeiten mit einem staatlichen Festakt im Konzerthaus am Gendarmenmarkt fortgesetzt. Dabei nannte Bundespräsident Joachim Gauck die Reformation eine "Initialzündung", ohne die es weder die Freiheit des Glaubens und des Gewissens noch die unveräußerlichen Grundrechte gebe. Begonnen hatte das Luther-Jahr mit einem Gottesdienst unter dem Motto "Gott ist meine Zuversicht". Unter den 750 Gästen in der Marienkirche fanden sich nicht nur die Repräsentanten der verschiedenen Konfessionen, wie zum Beispiel der katholische Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, der griechisch-orthodoxe Metropolit Augoustinos und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Auch der Bundespräsident und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) waren erschienen.

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm überreicht Kardinal Karl Lehmann die Luther-Medaille.

Luther-Medaille geht zum ersten Mal an katholischen Würdenträger

Um ein Zeichen für mehr Ökumene zu setzen, wurde Kardinal Karl Lehmann im Rahmen des Gottesdienstes mit der Martin-Luther-Medaille geehrt. Der langjährige Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist der erste katholische Würdenträger, der mit der Medaille ausgezeichnet wird.

Lehmann habe für das Reformationsjubiläum als ökumenische Chance bereits zu einer Zeit geworben, als in der katholischen Kirche Zurückhaltung und Skepsis noch sehr groß gewesen seien, betonte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm: "Wir sind froh, dass auf dem gemeinsamen Weg unserer beiden Kirchen viele Skeptiker zu Befürwortern wurden." Heute würden sich viele evangelische und katholische Christen nach der Gemeinschaft sehnen: "Wir sind dankbar für viele Schritte aufeinander zu." Lehmann nannte die Auszeichnung ein "Zeichen der ökumenischen Ermutigung" und ein außerordentliches symbolträchtiges Ereignis. Er verstehe die Verleihung der Martin-Luther-Medaille als "eine kräftige Ermutigung zum beherzten Weitergehen auf unserem Weg zu einer immer größeren Einheit der Kirche Jesu Christi", sagte Lehmann.

Landesbischof Markus Dröge

Dröge beschwört Kraft der Reformation

Eingeladen zum Gottesdienst hatten die EKD und der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge. In seiner Predigt rief Dröge dazu auf, in der Reformation immer wieder neu eine Kraft zu entdecken, "die bewegt und verändert". Luther habe vor 500 Jahren Jesus Christus in den Mittelpunkt des Glaubens gerückt - und wer sich für Christus begeistern ließe, sei bereit, "Versöhnung zu stiften", sagte Dröge. Zugleich warnte Dröge vor Rechtspopulismus und wandte sich gegen "Kräfte, die vom Untergang des Abendlandes sprechen", von sozialem Abstieg und dem Niedergang Europas. Er sei sicher, "der Herzschlag der Zuversicht ist stärker".



Müller: Luther lehrt "Nein"-Sagen

Beim Festakt im Konzerthaus am Gendarmenmarkt hob Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Verdienste Luthers hervor, die bis in die Gegenwart wirkten. "Demokratie und eine engagierte, kritische Bürgergesellschaft, zu der natürlich viele Mitglieder der Religionsgemeinschaften zählen, leben geradezu davon, dass es Menschen gibt, die laut 'Nein' sagen", unterstrich der Regierungschef. Einen reformatorischen Anspruch habe auch die Freiheitsbewegung in der DDR gehabt - nicht zuletzt, weil sie auch von kirchlichen Kräften getragen worden sei. Allerdings gebe es keine direkte Linie von Luther zum heutigen Freiheitsverständnis, ergänzte Müller. Dazu habe es in den vergangenen 500 Jahren zuviele Brüche gegeben. Die zentrale Festrede hielt Bundespräsident Gauck. Mit Reformation, Aufklärung und Religionskritik sei das Christentum in der Moderne angekommen - "jedenfalls zu großen Teilen", sagte Gauck, der zu DDR-Zeiten als evangelisch-lutherischer Pfarrer tätig war. Die Reformation präge bis heute viele Länder Europas und weite Teile der restlichen Welt. Weil Luther es jedem Einzelnen freigestellt habe, ob er sich an das Evangelium bindet, sei "ein frischer Wind der Freiheit" in die Welt gekommen.



Käßmann will Figur Luthers auch kritisch beleuchten

Die evangelische Kirche will bei den Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum die Figur Martin Luthers auch kritisch beleuchten. "Unsere Kirche hat das dieses Mal wirklich aufgearbeitet, das ist mir wichtig. Wir machen hier keine Luther-Heldenverehrung", sagte die Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für das Luther-Jahr, Margot Käßmann, am Montag im rbb-Inforadio. Am Reformator sehe sie Seiten, die sie "unendlich bewundere" - als Beispiele nannte sie Luthers Bibelübersetzung und seine Verdienste um die deutsche Sprache. Gleichzeitig übte Käßmann scharfe Kritik an Luthers antisemitischer Haltung und seinem Fehlverhalten gegenüber Frauen. Trotzdem wäre Luther auf dem Kirchentag heute ein "toller Redner", auch wenn er anecken würde, so Käßmann weiter.



Papst Franziskus trifft Lutheraner in Lund

Auch im schwedischen Lund wurde am Montag gefeiert. Dort trafen der Präsident des Lutherischen Weltbunds (LWB), Bischof Munib Younan, und Papst Franziskus zu einer ökumenischen Feier zusammen. Es war das erste Mal, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche an einer solchen Feier der Lutheraner teilnahm. Dabei sprach Franziskus von einer neuen Chance für die Annäherung von Katholiken und Lutheranern. "Wir dürfen uns nicht mit der Spaltung und der Entfremdung abfinden, die durch die Teilung unter uns hervorgerufen wurden. Wir haben die Gelegenheit, einen entscheidenden Moment unserer Geschichte wieder gutzumachen", sagte der Pontifex. Nach der Liturgie machte sich der Papst auf den Weg zu einer Veranstaltung mit bis zu 10.000 Menschen im benachbarten Malmö. Am Dienstag will er im Fußballstadion der Stadt eine Heilige Messe mit Tausenden Gläubigen feiern. Es sei ein schönes Symbol, dass der Papst den Präsidenten des lutherischen Weltbundes trifft und in der Marienkirche die Luther-Medaille an den Katholiken Kardinal Lehmann verliehen wird, sagte Margot Käßmann. In dem Versöhnungsgottesdienst wollten "katholische und evangelische Christen zeigen, was so anders ist als vor 100 Jahren." Man sei sich viel näher als früher.

Papst Franziskus (li.) während des ökumenischen Gottesdienstes beim Lutherischen Weltbund in Südschweden

Christliche Erneuerungsbewegung und Abspaltung von der katholischen Kirche

Auch in der Luther-Stadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) und in zahlreichen anderen Städten wurde am Montag in Gottesdiensten an die Reformation erinnert. Das Festjahr endet am 31. Oktober 2017, genau 500 Jahre nach dem legendären Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenberg. Bis zum eigentlichen Jahrestag im kommenden Jahr stehen bundesweit hunderte Veranstaltungen, etwa Vorträge, Theateraufführungen und Ausstellungen auf dem Programm. Der 31. Oktober 1517 gilt als Beginn der Reformation. An diesem Tag veröffentlichte der Augustinermönch und Theologe Luther 95 Lehrsätze zu den Themen Buße und Ablass. Dieser Protest bedrohte nicht nur das Finanzierungssystem der Kirche, sondern auch weltliche Herrscher, die vom Ablasshandel profitierten. Sowohl der Papst als auch der Kaiser versuchten Luther daher mundtot zu machen, aber seine Lehren fanden immer mehr Anhänger, so dass die christliche Erneuerungsbewegung schließlich zur Abspaltung der evangelisch-lutherischen von der katholischen Kirche führte.