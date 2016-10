Zum Auftakt des Jubeljahres kommen am Montag in Berlin Kirchenvertreter und Politiker zu einem Festgottesdienst in der Berliner Marienkirche zusammen. Anschließend eröffnen die Bundesregierung und das Land Berlin das Jubiläumsjahr mit einem Staatsakt im Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt. Dort wird der Bundespräsident Joachim Gauck, selbst evangelischer Theologe, die Festrede halten. Er will den Reformator für seine welthistorische Leistung würdigen, hieß es im Vorfeld. Luther habe den Weg zur Idee der Würde jedes einzelnen Menschen gebahnt.

In den darauf folgenden 12 Monaten des sogenannten "Lutherjahres" bis zum 31. Oktober 2017 sind zahlreiche Ereignisse in ganz Deutschland geplant. Darunter Ausstellungen, thematische Gottesdienste, Diskussionen, Führungen, Konzerte und ein Kirchentag in Berlin und Wittenberg mit großem Abschlussgottesdienst. Zu den Höhepunkten zählen drei Nationale Sonderausstellungen in Berlin, Eisenach und Wittenberg und eine Weltausstellung in der Lutherstadt. Es werden neue Luther-Biografien sowie eine Neuübersetzung der Bibel veröffentlicht. Ein europäischer "Stationenweg" wird ab November durch 68 Orte in 19 Ländern führen, von denen Impulse für die Reformation ausgingen.