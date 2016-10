Wichtige Wahlen stehen nicht an, stattdessen bestimmen die Themen Reformation und Frauenrechte die Herbstsynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) vom 26. bis 29. Oktober. Außerdem stehen für die 114 Mitglieder des Kirchenparlaments die Besetzung von Pfarrstellen, die Förderung der Kirchenmusik und die Vereinheitlichung des Friedhofsrechts auf der Tagesordnung. Zu den umstrittenen Themen gehört die Vollmitgliedschaft von Jugendlichen in Gemeindekirchenräten. Zur Abstimmung steht eine Proberegelung für die Wählbarkeit von 16- bis 18-Jährigen für die Gemeindegremien. Bedenken kommen vor allem aus Berliner Kirchengemeinden und betreffen Fragen wie die Haftung Minderjähriger und eine mögliche Überforderung der Jugendlichen.

Auch das Reformationsjahr ist Thema auf der dreitägigen Synode. Am Donnerstagnachmittag wird der Theologe und Altbischof Professor Christoph Kaehler die Neuübersetzung der Luther-Bibel vorstellen. Mehr als 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben an der Überarbeitung mitgearbeitet. Zum Auftakt der Feiern zum 500. Reformationsjubiläum 2017 wird die revidierte Lutherbibel am 30. Oktober in Eisenach den Gemeinden übergeben. Die von Martin Luther ins Deutsche übersetzte Heilige Schrift wurde zuletzt 1984 überarbeitet.