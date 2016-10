Audio: Kirsten Dietrich | 30.10.2016 | Kulturradio

Martin Luther im Roman - Umsturz, Pest, verliebte Nonnen

30.10.16 | 10:27 Uhr

Im Jahr 2017 werden 500 Jahre Martin Luther gefeiert – und die Büchertische in den Buchläden quillen jetzt schon über. Neben zahlreichen Sachbüchern verspricht noch eine ganz andere Gattung aufregende Einblicke in das Leben des Reformators, jenseits von Denkmal und Kirche: der historische Roman. Von Kirsten Dietrich

Das Titelbild ziert meist der voluminöse Denker in Schwarz, das Porträt von Lucas Cranach, zum Wiedererkennen. Doch zwischen den Buchdeckeln findet man ein anderes Bild von Martin Luther, in den verschiedenen Romanen in den Grundzügen erstaunlich einheitlich. Und auch wenn dieses Bild den bekannten historischen Fakten nichts Neues hinzufügt, kann man daraus doch etwas lernen. Nämlich, was an Luther so faszinierend ist, dass es sogar in der Unterhaltungsliteratur immer wieder auftaucht.



mehr zum thema Beten, versöhnen und feiern - Evangelische Kirche startet ins Reformations-Gedenkjahr Ausstellungen, Gottesdienste, Konzerte und mehr: In Deutschland wird der 500. Jahrestag der Reformation gefeiert - zwölf Monate lang. Luther habe auch in anderen Ländern breite Spuren hinterlassen, so Bundeskanzlerin Merkel mit Blick auf den Reformator, der ab Montag gefeiert wird.

Der jugendliche Held

Die meisten der historischen Romane spielen in der heißen Phase der Reformation, zwischen Thesenanschlag und Wartburg, also zwischen 1517 und 1521. Da war der historische Luther zwar schon über 30 Jahre alt und Professor - nach den Maßstäben seiner Zeit also ein gesetzter Herr -, aber im Roman bleibt er jung. Der junge Luther dieser Zeit stehe für Emotion, sagt der Pfarrer und Krimiautor Felix Leibrock. "Er war kein Büromensch, der seine Theorien im einsamen Stübchen ausgetragen hat. Er war immer unter Menschen und hat für seine Lehre gekämpft, hat Leidenschaft gezeigt." Ganz anders als die Kirche heute, so Leibrock.

Der Mann, der die Frauen verstand

Andere Männer, auch die Geistlichen, sind im Lutherroman wenig mehr als wüste Tiere. Egal ob im Kloster oder Beichtstuhl: Nicht die Liebe zum Herrn steht für sie im Mittelpunkt, sondern die irdische Lust. Luther dagegen tritt im Roman anders auf. Luther behandelt Frauen mit Respekt und Wertschätzung. Geht es um den verheirateten Luther, dann führt er eine gleichberechtigte Ehe mit Katharina von Bora. Das gemeinsame Haus bietet Zuflucht für junge Frauen auf der Flucht vor dem Kloster oder vor Mördern. Der junge Luther dagegen kann schon auch mal bedingungslos lieben und verbindet Glauben problemlos mit Leidenschaft – so imaginiert es zum Beispiel Asta Scheib in ihrem Roman "Sturm in den Himmel": "Was hätte Jesus an seiner Stelle getan? Er war auch ein geschlechtliches Wesen, hatte Freundinnen gehabt, sogar unter den Huren."

quiz Das rbb-Reformations-Quiz - Es luthert mächtig Eine Fülle von Geschichten und Anekdoten ranken sich um den Mönch Martin Luther. Testen Sie hier Ihr Reformationswissen und gewinnen Sie eins von drei Luther-Überraschungspaketen (spendiert vom evangelischen Werbemittelshop komm-webshop.de). Teilnehmen können Sie bis zum 01.11.2016, 12 Uhr.

Bruder Martinus klärt auf

Wenn Luther im Roman als Mönch auftritt, erscheint er als freundlicher Bildungsbürger. Almuth, die tatkräftigte Hauptfigur in "Luther und der Pesttote" (Birgit Jasmund), weiß er zum Beispiel gerade wegen ihres zeituntypischen Selbstbewusstseins zu schätzen. "Dein Verlobter kann sich glücklich schätzen mit einer Frau wie dir. Bleib fest im Glauben, und zögere nicht, zu mir zu kommen, wenn ich etwas für dich tun kann. Dein Mut imponiert mir, ich will dir gern helfen."

Der klassische historische Lutherroman handelt nicht von Glaubensfragen, sondern ist ein Krimi. Meist treibt ein rätselhaftes Verbrechen die Handlung an. So tummelt sich zum Beispiel im mittelalterlichen Wittenberg der "Geheimen Braut" (Brigitte Riebe) ein psychopathischer Serienmörder. Die Spur führt Luther ins Prostituiertenmilieu – durchaus eine Herausforderung für den Mann Gottes. In "Luther und der Pesttote" wird Luther in Erbschleicherei verwickelt. Woanders geschehen Morde im Umkreis der Nonnen, die mit Katharina von Bora, Luthers künftiger Frau, aus dem Kloster fliehen. Oder ein erzürnter Vater bringt seine Tochter um, weil sie sich für die Ideen der Reformation begeistert, und tarnt das Ganze auch noch als Selbstmord.

Moderne Sehnsucht im historischen Gewand